По-прежнему высокий уровень ликвидности в банковской системе создает благоприятный фон для ставок овернайт. По состоянию на вчерашнее утро баланс средств банков на корсчетах в ЦБ повысился до 2,67 трлн руб. (+177 млрд руб.), чему способствовало возобновление в понедельник операций валютного свопа с Федеральным казначейством. В четверг наступает срок перечисления в бюджет ключевых налоговых платежей, однако накопленный запас ликвидности пока продолжает оказывать понижательное давление на денежный рынок. Средневзвешенная ставка овернайт на межбанке вчера понизилась на 2 бп (до 7,20%), а индекс RUSFAR опустился на 6 бп, до 7,28%. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа во вторник снизилась на 13 бп (до 7,08%), однако вечером спрос на рублевую ликвидность заметно вырос.

Мы полагаем, что сегодня понижательное давление на ставки овернайт сохранится, чему будет способствовать приток дополнительной ликвидности после расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России. На вчерашнем аукционе регулятор понизил лимит до 1,07 трлн руб., в преддверии налогового периода вернув в систему 280 млрд руб. На наш взгляд, это поможет ограничить давление на однодневные ставки в период уплаты налогов (с четверга по понедельник), и мы ожидаем, что они останутся ниже ключевой ставки Банка России.

Трехмесячная ставка MosPrime вчера продолжила снижаться, в результате чего ее спред по отношению к ключевой ставке ЦБ сузился до 33 бп (-6 бп) против 52 бп в начале месяца. Котировки FRA опустились на 5–8 бп, а годовая ставка процентного свопа снизилась на 7 бп, до 7,62%. Ставки NDF и кросс-валютных свопов на большинстве отрезков кривой снизились на 3 бп.