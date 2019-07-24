Ожидаемое решение Минфина выставить на сегодняшние первичные аукционы 20 млрд руб. наиболее длинной 20-летней серии 26230 не стало сюрпризом для участников рынка. Доходности большинства выпусков вдоль кривой ОФЗ вчера продолжили движение вниз (от —1 бп до —3 бп), за исключением самой аукционной бумаги (+3 бп).

Интересно заметить, что со второй половины июня объемы размещения новых гособлигаций ощутимо снизились, — но на вторичном рынке это пока не вызвало явного ажиотажа. Более того, сократилось количество эпизодов, когда доходности стремительно падают за короткие промежутки времени. Остается признать, что потоки на покупку / продажу со стороны нерезидентов остаются основным драйвером для рынка. И даже второе за 2 месяца снижение ключевой ставки ЦБ на 25 бп (ожидается в ближайшую пятницу) – сравнительно менее значимый фактор.

Денежный рынок

Вчера продолжилась позитивная переоценка стоимости краткосрочного фондирования: валютный овернайт своп подешевел сразу на 20 бп до 7.05%, вероятно, воодушевившись участием Минфина. Однако за кадром остался недельный аукцион Банка России, где ожидания регулятора и рынка серьезно разошлись.

Банк России в преддверии налоговых выплат не захотел агрессивно абсорбировать ликвидность и установил лимит на уровне 1.07 трлн руб. В свою очередь, участники аукциона предложили почти 1.74 трлн руб., что стало рекордом с конца апреля. Возможно, это обстоятельство потребует от Банка России предложения депозита тонкой настройки сроком на 1 день до уплаты налогов. В противном случае, в течение дня остатки на корсчетах (2.57 трлн руб.) пополнятся высвобожденными средствами с недельного депозита прошлой недели (0.28 трлн руб.), и это добавит еще больше оптимизма денежному рынку.