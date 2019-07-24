Рынок ОФЗ завершил вчерашний день в плюсе. Средний сегмент кривой показал лучший результат – в частности, выпуски с погашением в 2024 г. закрылись снижением доходностей на 3–4 бп. Более длинные бумаги опустились в доходности всего на 1–2 бп. Торговая активность выросла: оборот в секции ОФЗ на МосБирже достиг 26,7 млрд руб., при этом почти 45% общего оборота пришлось на среднесрочные облигации. В динамике локального долга других развивающихся стран единого направления не было: так, длинные облигации Бразилии, Филиппин, Венгрии и Польши снизились в доходности на 5–7 бп, в то время как доходности 10-летних облигаций Турции, Индонезии и ЮАР повысились на 6–8 бп. Таким образом по итогам дня ОФЗ оказались примерно посередине.

На сегодняшнем регулярном аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ-26230 (YTM 7,44%) с фиксированным купоном. По выпуску установлен лимит размещения в 20 млрд руб., что стало уже привычной практикой на первичных аукционах бумаг с фиксированным купоном в текущем квартале. Напомним, дебютное размещение ОФЗ-26230 состоялось 19 июня, когда Минфин продал все предложенные облигации на ту же сумму в 20 млрд руб. при спросе почти в 71 млрд руб. На вторичном рынке после объявления о предстоящем аукционе выпуск вчера закрылся ростом доходности на 5 бп.

С начала июля спрос на первичных аукционах пока остается невысоким: средний объем заявок на бумаги с фиксированным купоном составляет около 35 млрд руб. против 71 млрд руб. в июне и 94 млрд руб. в мае. Средний объем фактического размещения на аукционах также сократился – до 14 млрд руб. против 26 млрд руб. в июне. За счет этого соотношение спроса и предложения остается на уровне предыдущего месяца (2,7x). На этой неделе аппетит к риску на рынке ОФЗ вырос, и при этом, как мы отмечали вчера, ОФЗ-26230 выглядит сравнительно дорогим по отношению к более коротким бумагам. В связи с этим мы полагаем, что сегодня спрос на аукционе может быть достаточно высоким. Между тем