Mail.ru Group представит свои финансовые результаты 25-го июня перед открытием рынка. На фоне сделки с Modern Pick киберспортивный бизнес ESforce будет исключен из финансовых результатов холдинга на сопоставимой основе. Можно ожидать, что MRG также представит обновленные прогнозы на текущий год с учетом деконсолидации ESforce.

Мы на данный момент не располагаем сопоставимыми цифрами за 2К 2018 г. без учета ESforce, но предполагаем, что выручка группы была на уровне 16,5-16,8 млрд руб. Выручку 2К 2019 г. без киберспортивного бизнеса мы ожидаем в 20,7 млрд руб., что подразумевает рост на 23%-25% г/г. На фоне ускорения роста рекламных доходов (в особенности социальной сети ВКонтакте), выручка сегмента Communications and Social может прибавить 14% г/г против роста на 11% г/г в прошлом квартале. В игровом сегменте мы также ожидаем ускорения роста выручки по сравнению с 1К 2019 г., когда показатель увеличился на 26,6% г/г.

Рентабельность EBITDA на наш взгляд составит 27%, EBITDA 5,6 млрд руб. Заметное улучшится по сравнению с прошлым отчетным периодом должно произойти благодаря выравниванию маржинальности игрового сегмента (была отрицательной по итогам 1К 2019 г.) и снижению убытка сервисов Delivery Club и Юла. В сравнении с рентабельностью EBITDA 2К 2018 г., по нашим прогнозам, будет наблюдаться снижение показателя, связанное с падением маржинальности EBITDA основного сегмента Communications and Social на 3 п.п. до 56%.

Чистая прибыль согласно нашим расчетам будет на уровне 2,5 млрд руб.

Как и ранее, мы ожидаем улучшения рентабельности Mail.ru Group к концу года, и полагаем, что первый квартал был низшей точкой для показателей выручки и EBITDA. Менеджмент интернет-компании проведет конференц-звонок в 14:00 по московскому времени, где могут быть раскрыты новые подробности относительно будущих партнёрств на основе Delivery Club и Юлы. Наша рекомендация по Mail.ru Group в данный момент находится на пересмотре.