Аукционы ОФЗ: еще одно неудобное предложение
На сегодняшнем аукционе предлагаются бумаги 20-летнего выпуска ОФЗ 26230 (YTM 7,47%) номинальным объемом 20 млрд руб. В обращении находятся бумаги всего на 20 млрд руб., что и обуславливает их низкую ликвидность (полупустой “стакан”). Таким образом, сегодняшний аукционный день не стал исключением из предшествующих: в отсутствие потребности наращивать госдолг Минфин предлагает самые неудобные выпуски (или инфляционные, или длинные и неликвидные). Хотя и предложение среднесрочных бумаг при текущих низких доходностях не встретило бы интерес со стороны участников, тем более, огромный иностранный спрос, наблюдавшийся в 1П исчез.
За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 8-14 б.п., что соответствует общей динамике GEM. Стоит отметить, что в отличие от ОФЗ на других GEM (за исключением Турции, которая сейчас находится в состоянии экономического стресса) доходность 10-летних бумаг выше o/n ставки денежного рынка. Такая ситуация может быть вызвана наличием больших ожиданий по агрессивному снижению ставки в РФ, как следствие, снижение лишь на 25 б.п. в эту пятницу может разочаровать некоторых участников рынка. Мы по-прежнему считаем, что лучшей альтернативой ОФЗ является продажа CCS: мы ждем опережающее снижение рублевых ставок по валютным свопам по причине как смягчения монетарной политики, так и сокращения запаса валютной ликвидности (расширение базисных спредов).
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