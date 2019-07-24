Прогноз результатов НЛМК за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 24% к/к
Мы ожидаем, что выручка компании сократится на 8% к/к до 2 626 млн долл. главным образом в результате снижения объема реализации металлопродукции на 7% к/к до 4,3 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств.
Согласно нашим расчетам, EBITDA останется примерно на уровне предыдущего квартала и составит 685 млн долл. (-1% к/к), так как снижение выручки было компенсировано ростом цен на сталь. Чистая прибыль составит 472 млн долл., что на 24% выше показателя за I квартал, в котором компания отразила высокий убыток по курсовым разницам из-за укрепления рубля.
Мы ожидаем, что отчетность НЛМК не окажет влияния на котировки акций компании, так как основное влияние на нее оказали цены и операционные показатели, которые уже известны рынку.
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