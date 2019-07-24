Казалось бы, надо радоваться. Индексы прибавили, прибавили более 0,5% и закрылись на хаях. И даже чуть было не переписали исторические хаи. По крайней мере, индекс NASDAQ недотянул до заветной отметки 0,01%, а старина Dow (DJIA-30 — менее 0,04%). И все же какой-то неприятный осадочек после торгов остался. Что-то во всем этом не так! И даже непонятно, что именно, и все же общая картинка скорее настораживает, чем вдохновляет. Участники рынка постоянно чего-то ждут и надеются, надеются и ждут.

Тут вот яркой звездочкой вспыхнула квартальная отчетность от Microsoft (MSFT, +0,62%), вселившая надежды в души инвесторов, что и у остальных «больших» (Apple, Amazon, Facebook и т. д.) тоже будет все хорошо. Эта идея безусловно двинула рынок вверх, но «big tech» еще не отчитались, а энтузиазм как вспыхнул, так и погас. О, как ждали вчера выхода отчетности от одной из ведущих компаний военно-промышленного комплекса Lockheed Martin (LMT, +0,05%)! И вот отчетность вышла. Вышла даже лучше ожиданий, но… весь предполагавшийся рост завершился маленьким пшиком. И это еще хорошо, что пшик оказался маленьким. А ведь могло быть и хуже.

Та же самая история происходит сейчас и с ожиданиями, что центробанки — и Европейский, и ФРС — снизят ставку, и вот тогда-то уж точно наступит на рынке полное счастье. Но как бы эти спасательные круги мировых центробанков не утопили рынок окончательно. Покупай на слухах, продавай на фактах! Сейчас об этом очень даже уместно вспомнить всем без исключения инвесторам.

И все же не будем о грустном. Из позитивных моментов вчерашнего дня стоит упомянуть более чем 6-процентный рост акций Coca-Cola (KO, +6,07%), а также хорошую отчетность биотехнологической компании Biogen (BIIB, +4,90%). И в первом, и во втором случае поводом для уверенного роста стала конечно же вышедшая еще до начала торгов отчетность. В случае с Кока-Колой инвесторов порадовала прибыль от продуктов, нацеленных на здоровый образ жизни и перспективы их развития. Что же касается акций Biogen, то здесь на фоне прекрасных цифр была очень хорошо заметна нерешительность инвесторов. Сразу после выхода отчетности котировки этих акций взлетели с 232 до 240 долларов, однако к началу основной торговой сессии все вернулось на исходные позиции и казалось — ну вот! Опять! И все же вера инвесторов в биотех в целом, и в Biogen в частности, привела к тому, что спрос вновь возобновился и акции этой компании пользовались повышенным спросом уже до самого конца торгов.

А вот главным лузером вчерашнего дня стали акции Qualcomm (QCOM, —2,41%), которые потеряли почти 2,5% после появления информации о том, что Apple (AAPL, +0,78%) как основной заказчик Квалкомоских 5G чипов рассматривает возможность купить чип-мейкерское подразделение Intel (INTC, +0,78%) и производить их самостоятельно. Потери у QCOM могли бы быть и больше, но все же многие аналитики сомневаются, что Apple удастся быстро масштабировать этот проект.

Ожидания рынка 24 июля

И вот когда казалось бы звезды на фондовом небе расположились в максимально правильном положении и инвесторам осталось лишь восхититься столь идиллической картинкой, результатом чего стал бы дальнейший уверенный рост рынка, в этот самый момент небо затянуло облаками и ни о каких новых рекордах речь уже не идет. Как говорится, остаться бы живым. Завесу из облаков на фондовое небо навел Департамент юстиции США, который сообщил вчера вечером уже после окончания торгов о том, что он намерен активизировать свою деятельность в антимонопольном расследовании по компаниям Apple, Amazon, Alphabet и Facebook. В результате этого, инвесторы вместо того, чтобы счастливо ждать хороших результатов по отчетности от этих компаний, начали в испуге спешно распродавать их акции и вчера на пост-маркете, и сегодня с утра на пре-маркете. Результат этого процесса понятен — акции большой четверки теряют более 1%, индекс NASDAQ — более 0,5%, а весь рынок в целом — порядка 0,3%. И все моментально забыли и про достаточно хороший сезон отчетности, и про надежды, связанные с понижение процентной ставки ФРС. Прилетел очередной «черный лебедёныш» с потенциалом вырасти в большого красивого и ужасного черного лебедя.

И все же про сезон отчетности забывать нельзя. Особенно когда еще до начала торгов мы увидим данные от таких столпов американской экономики как Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и AT&T (T). Если вдруг там что-то пойдет не так, то это точно добавит дровишек в костер, где собираются приготовить рагу из биржевых быков.

А если к этому еще добавить макроданные по продажам новых домов и запасам сырой нефти, то станет понятно, что нас ждет сегодня тяжелый день, где быкам предстоит принять бой и защищаться в полную силу. К чему это приведет? Скорее всего, пока — всего лишь к небольшому снижению. Все же до решения по ставке 31 июля участники рынка вряд ли готовы к каким-либо более решительным действиям. Поиграть мускулами, конечно, можно, но вот решиться на более отчаянный поступок, пока никто не готов.