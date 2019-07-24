Сформированный на дневном графике «треугольник» близится к завершению. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим выход из фигуры с импульсом вверх, как должно быть в теории. Паттерн усиливается тем, что цена находится в пределах среднесрочного up-тренда (синие линии).

Индикатор тренда ADX указывает на отсутствие тренда, что логично в условиях снижающейся волатильности в рамках треугольника. Линии MACD располагаются в зоне «быков» – признак актуальности фазы роста. Недавно сработавший сигнал на продажу по MACD (пересечение кривых) не привел даже к локальному падению.

Осцилляторы демонстрируют незначительный перевес в сторону покупателей. Кривые EMA (5 и 7 периодов) так и не смогли пересечься, снижая риски разворота вниз.

Краткосрочный сценарий следующий: пробой 110 руб. с ближайшей остановкой в районе 112,5 руб. Об обновлении полугодового максимума (112,8 руб.) с последующим ростом говорить рано. Но потенциально следующим сопротивлением станет 115,75 руб.

Долгосрочные ожидания нейтральные. Два месяца назад долгосрочный нисходящий тренд не смог обновить 3-годовой минимум 89,45 руб. В то же время среднесрочный восходящий тренд пока не получает развития, демонстрируя небольшой отскок вниз от 112,5 руб.

В целом котировки изменяются в пределах широкого флэта 90-119,5 руб. с августа 2018 г., поочередно тестируя границы этого коридора. 25-периодная скользящая средняя на недельном графике развернулась наверх, что уже происходило в марте 2018 г. Попытка начать долгосрочный рост тогда была неудачной.

Возобновление долгосрочной падающей фазы возможно после закрепления ниже 90 руб. с последующим спуском к 80-82 руб. Позитивный сценарий предполагает преодоление сопротивления 119,5 руб. с сохранением растущего тренда.

Уровни поддержки: 105,5 / 102,7 / 100 / 98,5 / 97,3

Уровни сопротивления: 112,5 / 115,75 / 119,5



