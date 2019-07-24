К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,17% до 2696,51 п., а РТС подрастал на 0,02% до 1345,75 п. Попытки роста на российском рынке были весьма быстро пресечены слабой статистикой из Европы. Европа, как известно, остаётся крупнейшим торговым партнёром РФ. Спад производственной активности может привести к падению закупок как российской стали, так и газа. Соответственно под давлением оказались бумаги металлургов и «Газпром». «НОВАТЭК» смог выйти в плюс благодаря отчётности, которая показала рост прибыли в II квартале на 115,9%, а также в шесть раз в первом полугодии. Спросом также пользовались акции «Аэрофлота» на новостях о том, что Группа «Аэрофлот» увеличила перевозку пассажиров в I полугодии на 13,4%. В лидерах дня были бумаги «Русгидро», «РусАл», «Россети» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались «Уралкалий», «Московская биржа», «ОГК-2» и «ММК». Активность упала по сравнению с предыдущим днём и к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 15 млрд рублей.

А вот отечественная валюта вновь укреплялась. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,47%, недельная до 7,59%, а месячная до 7,68%. Динамика ставок намекает на то, что рынок всё же ждёт снижения ставки ЦБ РФ. Впрочем, на привлекательности рублёвых долговых инструментов это существенно не скажется, если ЕЦБ и ФРС снизят свои ставки. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года прошёл весьма успешно, что и подтверждает предыдущую мысль. Было размещено бумаг на 20 млрд рублей по номиналу при спросе 35,277 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,48%. Если Европейский центральный банк сделает ключевую ставку отрицательной, то можно ждать усиления притока средств европейских инвесторов в российские долговые обязательства.

В снижение ставки ЕЦБ верится всё больше, если изучить свежую статистику по еврозоне. Сводный индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, снизился до 51,5 п. с 52,2 п. в июне при ожиданиях 52,1 п. Потери, естественно, касаются производственной сферы, где значение индекса активности упало до 46,4 с 47,6 п. Подвела, естественно, Германия, где производственный индекс упал до 43,1 п. с 45,0 п. Deutsche Bank добавил пессимизма, сообщив об убытке 3,15 млрд евро в II квартале. Бумаги банка теряли более 3,5%. В качестве стратегического признака слабости европейской экономики выступили акции Aston Martin, которые обвалились более чем на 20% из-за предупреждения менеджмента о снижении прибыли. К 15:15 мск DAX — 12534,98 п. (+0,35%), CAC40 — 5600,13 п. (-0,32%), FTSE 100 — 7489,55 п. (-0,89%).

Великобритания получила первичное одобрение ряда стран Евросоюза, включая Францию и Италию, на реализацию миссии по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе. Естественно, что Иран предупредил о том, что не допустит изменения статуса пролива. Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что готов к переговорам, но только в том случае, если они не будут вестись в терминологии капитуляции. Кроме того, рынок ждёт официальной статистики по запасам в США. Накануне API сообщил об их сокращении на 11 млн баррелей при ожиданиях снижения на 4-4,4 млн баррелей. К 15:15 мск Brent — $63,88 (+0,08%), WTI — $56,94 (+0,30%), золото — $1426,9 (+0,37%), медь — $5981,16 (+0,48%), никель — $14455 (+2,01%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,67 п. NZD и CAD демонстрировали слабую волатильность, а вот AUD слабел на 0,35% против валюты США из-за слабой статистики. К 15:15 мск пара EUR-USD — $1,114 (-0,05%), GBP-USD — $1,25 (+0,5%), USD-JPY – 108,05 (-0,16%).

Boeing сообщил об убытках $2,94 млрд в I квартале, хотя они оказались меньше ожиданий аналитиков. Прибыль Caterpillar упала ниже ожиданий, что стало поводом для распродаж бумаг на расширенных торгах. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,2% в S&P 500 до 0,35% в NASDAQ. Бумаги интернет-гигантов могут оказаться под давлением, так как власти США заявили о начале разбирательства по нарушениям в сфере конкуренции. Из позитива можно отметить рост бумаг United Parcel Service более чем на 4% в рамках предварительных торгов на фоне сильного отчёта. Вместе с FedEx отчётность United Parcel Service называют индикаторами здоровья американской экономики и потребительского сектора. Для российского рынка остаётся актуальной отметка 2700 пунктов. Закрытие ниже неё усиливает вероятность дальнейшего снижения.