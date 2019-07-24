Крупнейший производитель СПГ, НоваТЭК, представил финансовую отчетность за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 20,6% г/г до 452,6 млрд руб., а чистая прибыль взлетела в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 460,2 млрд руб. Тем не менее увеличение прибыли не связано с операционной деятельностью. Компания получила в 1 квартале 2019 года прибыль от продажи 10% доли в проекте «Арктик СПГ-2» в размере 308,6 млрд руб., без учета которой операционная прибыль выросла лишь на 8,3% г/г. При этом на чистую прибыль значительное влияние оказала также прибыль от доли участия в совместных предприятиях на сумму 94,3 млрд руб. после убытка в 17,1 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года, которая во многом является неденежным фактором. Без учета данных факторов нормализованная прибыль увеличилась на 28,5% г/г до 130 млрд руб.

Во втором квартале рост операционной прибыли НоваТЭКа был значительно скромнее и составил только 2% г/г. При этом рост чистой прибыли в 2 раза по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее до 73,9 млрд руб. был также обеспечен долей прибыли от совместных предприятий. Без учета данного фактора нормализованная прибыль выросла на 18,4% г/г до 64,3 млрд руб. Компания отмечает рост капзатрат во 2 квартале 2019 года на 41,5% г/г до 31,2 млрд руб. для развития СПГ-проектов. Несмотря на это, в 1 полугодии 2019 года свободный денежный поток компании вырос на 22,9% г/г до 106,9 млрд руб.

Инвесторов привлекают двузначные темпы роста финансовых показателей НоваТЭКа, прозрачное корпоративное управление, наличие крупных иностранных участников в капитале компании, а также планы по повышению дивидендов и обратному выкупу акций. Благодаря этому у акций есть значительная поддержка. Тем не менее в текущих ценах акции НоваТЭКа выглядят переоцененными относительно сектора: показатель EV/EBITDA составляет около 8,5 при среднем по сектору 3,5. Таким образом, акции больше подходят для активных инвесторов со склонностью к риску, а не для консервативных инвесторов.