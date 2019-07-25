Polymetal: рекомендация понижения до "держать"
Полиметалл представил нейтральные операционные результаты за 2к19 с учетом того, что объем производства соответствовал нашему прогнозу. Благодаря сильным показателям за 1к19, результаты за 1п19 оказались лучше, чем мы ожидали.
Мы по-прежнему полагаем, что объем производства по итогам 2019 г. может на 4% превысить (подтвержденный) план компании. Котировки Полиметалла за последние два месяца выросли на 25% на фоне повышения цен на золото и серебро, и в настоящий момент акции оценены, по нашим расчетам, на уровне 7,8x по коэффициенту EV/EBITDA и 1,8x по P/NAV на 2019 г.
Исходя из нашей прогнозной цены на 12 месяцев в 960 пенсов, ожидаемая полная доходность по бумагам Полиметалла сейчас составляет лишь 1%, в связи с чем мы понижаем рекомендацию с Покупать до Держать.
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