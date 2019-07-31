Прогноз результатов ММК за II квартал по МСФО: чистая прибыль составила $242 млн
ММК (MMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $12,8/ГДР) в четверг, 1 августа, планирует представить финансовые результаты за 2К19. Мы ожидаем, что восстановление цен на сталь на российском рынке благодаря строительному сектору, а также рост производства объемов продукции с высокой добавленной стоимостью нейтрализуют снижение объемов продаж прокатной продукции и высокие цены на сырье. СДП может оказаться под давлением на фоне роста капиталовложений и увеличения оборотного капитала. Мы считаем, что рынок НЕЙТРАЛЬНО отреагирует на отчетность. ММК может направить на дивиденды 100% СДП, так как компания демонстрирует чистую денежную позицию.
Ключевые показатели мы приводим ниже:
— По нашему прогнозу, выручка за 2К19 составит USD 1 987 млн благодаря позитивной динамике цен.
— Рост доли продукции с высокой добавленной стоимость (49,9% от совокупных продаж) может оказать поддержку рентабельности EBITDA, хотя мы ожидаем, что высокие цены на железную руду, которые превзошли пятилетние максимумы в 2К19, могут ограничить потенциал роста EBITDA. Кроме того, ММК произвела концентрата коксующегося угля на 37% меньше в квартальном сопоставлении из-за наращивания мощностей на обогатительной фабрике. По нашей оценке, EBITDA составит USD 493 млн.
— По нашему прогнозу, чистая рентабельность не изменится, а чистая прибыль составит USD 242 млн без учета разовых статей.
— Так как ММК остается в активной фазе цикла капиталовложений, мы считаем, что они выросли в 2К19. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует существенное увеличение оборотного капитала, так как ММК продала запасы готовой продукции и металлолома, накопленные в 1К19. Наш прогноз СДП за квартал – менее USD 40 млн.
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