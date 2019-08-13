Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в настоящий момент теряют в пределах 0,2%.

Вчера в Аргентине на праймериз одержал победу кандидат, желающий пересмотреть условия 57-миллиардной задолженности страны перед МВФ. Двадцать лет назад страна уже объявляла дефолт, и возможность рецидива больно бьёт по инвесторам. Местный фондовый рынок потерял больше трети капитализации, 5-летние CDS ушли вверх, а песо провалилось на 14,6% по итогам дня (в моменте падение доходило до 27%). Около процента потеряли валюты развивающихся стран-соседей – бразильский реал и мексиканское песо. В целом, аргентинская история не оказала значимого влияния на мировые рынки и пока не может претендовать на роль чёрного лебедя.

Миру хватает проблем и без Аргентины. Начавшийся 31 июля уход от риска пока что не сопоставим по масштабам ни со спадом конца 2018 года, ни с 7% просадкой в этом мае. За десять лет бычьего рынка закрытие индексов ниже уровней открытия уже стало редкостью, а с начала года котировки совсем лишились динамики: из 154 торговых дней движение S&P 500 сильнее 2% произошло всего пять раз, а среднее изменение за день (в любую сторону) составило всего 0,69%.

Торговая война и нежелание ФРС активно понижать ставки вводят рынок в ступор и заставляют инвесторов переводить капиталы в более стабильные активы. Это тренд и последних двух недель, и последнего года. Участники рынка предпочитают более безопасные классы активов и более безопасные сектора.

На горизонте у инвесторов самые важные события – это ФРС (18 сентября) и торговые переговоры Америки и Китая, которые вряд ли состоятся, учитывая последние заявления Трампа о том, что он не готов заключить сделку. Исходить следует из того, что президент США провоцирует КНР на ответные меры, что делает любые контакты и тем более личные встречи почти бессмысленными.

Макроэкономическая статистика на сегодня – это уровень безработицы в Великобритании за июль (11:30 по Москве), августовский индекс экономических настроений ZEW по Германии и еврозоне (12:00), а также базовый индекс потребительских цен в Соединённых Штатах за июль (15:30).

В рамках S&P 500 квартальную отчётность опубликует только продавец автомобильных запчастей Advanced Auto Parts. За пределами индекса широкого рынка можно выделить китайский онлайн-ритейлер JD.com. Оба отчёта выйдут до открытия рынка в США.