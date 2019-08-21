"Норникель": рекомендация прежняя - "покупать"
Норникель вчера представил сильные финансовые результаты за 1П19, которые оказались на уровне наших ожиданий и немного выше консенсус-прогнозов. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы данной бумаги, т. к. считаем, что рынок палладия и никеля получит поддержку за счет специфических факторов, в отличие от рынка промышленных металлов, который реагирует на эскалацию торговой напряженности между США и Китаем и замедление роста мировой экономики. С учетом спотовых цен на сырье и текущего курса USD/RUB акции Норникеля торгуются на низком уровне по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" (5,4), с 10%-й доходностью свободного денежного потока после уплаты процентов и с дивидендной доходностью на уровне 13,5%. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ бумаги Норникеля, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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