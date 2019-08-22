Компания Русагро объявила о закрытии сделки по приобретению 22,5% Агро-Белогорья, третьего по величине производителя свинины в России. Мощности Агро-Белогорья по производству свинины сопоставимы с мощностями самой Русагро. По нашим оценкам, в 2019 г. их совокупный объем производства составит порядка 0,5 млн т, что позволит объединенной компании занять 1-е место в стране по данному показателю с долей рынка 13%. Мы полагаем, что ключевыми факторами заключения сделки были фокус Русагро на активное расширение производственных мощностей, продолжающаяся консолидация отрасли (доля десяти крупнейших производителей составляет 50%) и комфортный уровень долга Агро-Белогорья. Русагро пока не раскрывает условия сделки, но мы не думаем, что в результате долговая нагрузка компании превысит уровни конца 2018 г. (чистый долг 54 млрд руб., коэффициент чистый долг/EBITDA 3,3x). Для Русагро сделка может стать удобным плацдармом для дальнейшего увеличения доли в одном из самых современных российских производителей свинины. Рассчитанная нами прогнозная цена ГДР Русагро (14,50 долл.) предполагает 37