"Детский мир": рекомендация - "покупать"
Детский мир представил отчетность по МСФО за 2к19.
Показатели соответствуют самым оптимистическим ожиданиям – как нашим, так и рынка – по EBITDA и превосходят прогнозы по чистой прибыли в среднем на 10%. Ввиду агрессивного ценообразования валовая рентабельность снизилась на 100 бп г/г, однако это было компенсировано сопоставимым сокращением коммерческих, общих и административных расходов, благодаря чему рентабельность по EBITDA осталась на уровне 12,4%.
Исходя из опубликованной отчетности, финансовые результаты за весь год могут несколько превысить заложенные в нашу модель прогнозы в зависимости от динамики продаж и инвестиций в цены во 2п19.
Акции Детского мира остаются на уровнях начала года и в настоящий момент по коэффициенту EV/EBITDA на 2019 г. оценены в 6,5x, при этом дивидендная доходность по ним составляет 11,5% в годовом исчислении.
Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 120 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность 47% и рекомендацию Покупать.
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