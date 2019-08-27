Детский мир представил отчетность по МСФО за 2к19.

Показатели соответствуют самым оптимистическим ожиданиям – как нашим, так и рынка – по EBITDA и превосходят прогнозы по чистой прибыли в среднем на 10%. Ввиду агрессивного ценообразования валовая рентабельность снизилась на 100 бп г/г, однако это было компенсировано сопоставимым сокращением коммерческих, общих и административных расходов, благодаря чему рентабельность по EBITDA осталась на уровне 12,4%.

Исходя из опубликованной отчетности, финансовые результаты за весь год могут несколько превысить заложенные в нашу модель прогнозы в зависимости от динамики продаж и инвестиций в цены во 2п19.

Акции Детского мира остаются на уровнях начала года и в настоящий момент по коэффициенту EV/EBITDA на 2019 г. оценены в 6,5x, при этом дивидендная доходность по ним составляет 11,5% в годовом исчислении.

Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 120 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность 47% и рекомендацию Покупать.