"Русгидро": прогнозная цена снижена на 6%
Русгидро показало ожидаемо слабые результаты за 1п19 по МСФО на фоне снижения производства. Однако скоро наступит поворотный момент – сейчас компания проходит период рекордно высоких капиталовложений и готовится к окончательным списаниям по проектам на Дальнем Востоке (и в очередной раз перенесла срок реализации одного из них на 2020 г.), после чего ее инвестиции должны превратиться из разрушительных для стоимости в генерирующие прибыль, поскольку они будут включены в программу ДПМ-2.
Между тем установление минимума по дивидендам за 2019 г. с доходностью 6,8% ограничивает потенциал снижения, но одновременно не позволяет рассчитывать на раскрытие потенциала роста стоимости в ближайшей перспективе.
Исходя из обновленной модели компании, мы снижаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 6%, до 0,68 руб. (1,04 долл. за одну ГДР), что предполагает ожидаемую полную доходность 33% (35%). По бумагам Русгидро подтверждаем рекомендацию Покупать.
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