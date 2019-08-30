Результаты "Транснефти" за II квартал преимущественно на уровне ожиданий
Транснефть опубликовала результаты за 2к19 по МСФО, которые преимущественно совпали с нашими прогнозами. Исключение составила чистая прибыль, которая выросла на 11% к/к и превысила наши ожидания на 44% вследствие того, что продажа Новороссийского зернового терминала была отражена в прочих доходах. Между тем стоит отметить, что Транснефть корректирует чистую прибыль для целей выплаты дивидендов как на позитивные, так и на негативные разовые факторы. Таким образом, принимая во внимание результаты компании за 2к19 по МСФО, мы полагаем, что за 2019 г. компания выплатит дивиденды в размере 12 254 руб. на акцию (дивидендная доходность 8,1%). В целом мы считаем представленные финансовые показатели нейтральными.
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