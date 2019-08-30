Вчера ЦБ опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях за август. Согласно его данным, впервые с апреля наблюдаемая инфляция незначительно повысилась, до 10%, но ожидаемая — продолжила снижение до 9,1% (т.е. до уровня марта 2019 г.). Интересно, что в этом обзоре ЦБ явно обращает внимание на то, что ожидания населения закрепились все же выше уровня, который был зафиксирован в первой половине 2018 г. (т.е. до того, когда стал проявляться эффект всплеска цен на бензин и повышения НДС) – сейчас ~ 9%, а в 1П 2018 г. — чуть выше 8,5%.

Как мы уже не раз упоминали, в последнее время инфляционные ожидания населения становятся все менее важны для принятия решения по ставке для ЦБ: они так и не смогли «заякориться», а ключевые факторы, на которые обращает внимание население при формировании ожиданий будущей инфляции — это в основном небазовые компоненты (цены на бензин, колебания курса рубля, тарифы ЖКХ, индексация зарплат и пенсий), т.е. то, на что ЦБ в большинстве случаев не может эффективно повлиять.

На наш взгляд, ситуация с инфляционными ожиданиями совсем не мешает продолжать смягчение политики ЦБ в ближайшие месяцы. «Камнем преткновения» они могут стать лишь в случае существенного их всплеска, правда, и в этом случае не они будут первопричиной, а один из вышеперечисленных факторов их динамики. С учетом того, что цены на бензин находятся под контролем со стороны властей (соглашение с нефтяниками, демпфирующий механизм), мы полагаем, что если всплеск и случится, то из-за ослабления рубля (из всех факторов, влияющих на инфляционные ожидания, именно этот становится актуальным в условиях снижения аппетита к риску на мировых рынках).