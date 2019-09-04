"Бежевая книга" ФРС и торговые разногласия – чем живут рынки США
Фьючерсы на тройку ведущих фондовых индексов США в настоящий момент растут в пределах 0,8%. В рамках S&P 500 сегодня отчитается компания-аукцион по продаже автомобилей Copart (после закрытия рынка). Статистика, которая будет опубликована сегодня, – это данные Markit по деловой активности в секторе услуг (Германия, еврозона и США) за август. В 12:00 по московскому времени станет известен объём розничных продаж в зоне евро за июль. А в 21:00 ФРС опубликует «Бежевую книгу», которую интересно будет почитать с точки зрения макроэкономических тенденций в США.
В целом, экономика Соединённых Штатов находится в хорошем состоянии, несмотря на наметившиеся негативные тенденции и глобальные риски. Отсюда следует рост доллара, который так не устраивает Дональда Трампа. Индекс DXY ненадолго забрался выше 99 пунктов, чего не было с апреля 2017 года. Сила доллара особенно хорошо заметна на фоне проблем в других экономиках. Евро на неделе обновил минимум за 2,5 года на фоне приближающейся рецессии в Германии. В то же время угрозы Брекзита без сделки опустили фунт до уровня октября 2016 года.
Проигнорировав вчерашние переговоры США и КНР, фондовые индексы потеряли около 1%. S&P 500 по-прежнему остаётся в ценовом коридоре. Китай 1 сентября не стал вводить все ранее озвученные тарифы на более чем 5000 товаров из США, ограничившись лишь мерами по малой части позиций. КНР решила не нагнетать атмосферу и показала, что в принципе готова к диалогу. Исходя из появляющихся в прессе сообщений, две страны так или иначе находятся в контакте, несмотря на обмен угрозами и ограничениями.
С другой стороны, Трамп регулярно давит на Китай и говорит, что тот «обворовывал» США при прошлой администрации и угрожает, что сделка будет ещё более жёсткой в случае переизбрания. Одновременно с этим Huawei утверждает, что Америка совершает кибератаки на инфраструктуру компании и оказывает давление на сотрудников. Как в таких условиях можно о чём-то договориться – остаётся загадкой.
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