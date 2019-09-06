По итогам торгов 5 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,49% до 2807,06 п., а РТС — на 0,54% до 1337,92 п. Внешний оптимистичный фон обеспечил отечественный рынок поводом для роста, а вечерний взлёт котировок нефти не позволил оптимизму угаснуть. Локальных поводов для расстройства было достаточно. Глава «Сургутнефтегаз» В. Богданов сообщил, что недавний взлёт акций компании был связан с действиями спекулянтов, а не с планами по обратному выкупу. На этом фоне надежды инвесторов на часть валютных накоплений «Сургутнефтегаза» угасли, а бумаги просели на 5,05% по привилегированным и на 4,93% по обыкновенным. «ВТБ» подешевел на 2,1% на фоне отчётности, которая показала падение прибыли за январь-июль на 13,7% до 97,3 млрд рублей. Впрочем, в июле рост прибыли составил 33% до 20,5 млрд рублей, что всё же позволяет испытывать надежды по поводу общего положительного итога в 2019 году. Бумаги «Полюс» (-2,29%) и Polymetal (-2,34%) провалились на фоне оптимизма глобальных рынков и потерь в золоте и серебре на 2,1% и 3,5% соответственно. В бумагах АФК «Система» вполне ожидаемое ралли на 3,61% на дивидендных ожиданиях. Акции «Ростелеком» просели на 0,37%, хотя стало известно о том, что «ВТБ» станет владельцем 17% доли в компании. Активность на рынке была весьма высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 61,951 млрд рублей.

Рубль не смог в полной степени воспользоваться как внешним оптимизмом, так и повышением котировок на нефть. В моменте курс доллара слабел до 65,885, но к вечеру всё же американец взял своё. Снятие рисков не только означает повышенное внимание инвесторов к рискованным активам, но и высокий спрос на активы развитых рынков. Доходности американских казначейских обязательств оказались заметно ниже дивидендной доходности американского фондового рынка. Поэтому разворот в настроениях на 180 градусов ещё не означает то, что капитал непременно ринется на поиск интересных рискованных активов. Кроме того, в рубле может наблюдаться повышенная волатильность на фоне грядущего заседания совета директоров ЦБ РФ. После улучшения ситуации на внешних рынках вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов повысилась. Более того, по данным Росстата, инфляция в августе замедлилась до 4,3%, что также говорит в пользу продолжения цикла смягчения. Тем не менее ЦБ РФ может всё же воздержаться от слишком агрессивного понижения ставки, поскольку он уже делал это дважды подряд на предыдущих заседаниях. К вечеру четверга доллар слабел на 0,01% до 66,215, а евро укреплялся на 0,02% до 73,067.

Оптимизм по поводу переговоров США и Китая позволил американскому рынку показать мощный подъём. В дополнение к новостям о возобновлении переговоров США и КНР в начале октября вышла вполне позитивная статистика. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 195 тыс. новых рабочих мест. Индекс экономических условий ISM в сфере услуг США составил 56,4 п. в августе, хотя ожидались более скромные 54,0 п. Впрочем, если говорить о данных агентства Markit, то индекс PMI в сфере услуг США упал до 50,7 п. с 53,0 п. Одним из главных индикаторов роста аппетитов к риску стало изменение динамики в казначейских обязательствах США. Доходность по 10-летним бумагам выросла до 1,565%, хотя ещё в начале недели была около 1,45%. По итогам торгов DJIA поднялся на 1,41% до 26728,15 п., а S&P 500 на 1,3% до 2976,00 п.

Перспективы возобновления переговоров США и КНР, а также сильная статистика по рынку труда смягчает риски глобального замедления. Соответственно, азиатские рынки вновь торговались в плюсе. Ещё одним поводом для оптимизма стало решение правительства Италии включить в списки поставщиков оборудования и услуг для строительства 5G сетей китайских производителей, включая ZTE и Huawei. Индикатором роста аппетитов к риску стало ослабление иены до 107 за доллар. В самой Японии рост расходов домохозяйств замедлился до 0,8% в июле с 2,7% в июне. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал нулевое изменение за июль.

Нефть Brent торговалась около отметки $61 благодаря надеждам на переговоры США и КНР, а также статистики из США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 30 августа, коммерческие запасы нефти в США упали на 4,8 млн баррелей до 423,0 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,4 млн баррелей, а дистиллятов на 2,5 млн баррелей. Импорт сырой нефти вырос на отчётной неделе на 976 тыс. баррелей в день до 6,9 млн баррелей суточных поставок. Напомним, что опрос Global Platts показал ожидания снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, а опрос Reuters на 3 млн баррелей. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,7 млн баррелей общих топливных поставок в день, или +1,6% за год, 9,7 млн баррелей бензина в сутки, или +0,9% за год, а также 4 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —5,7% за год. Производство нефти в США сократилось за неделю на 100 тыс. бар. до 12,4 млн баррелей в сутки. В целом, нефть Brent может завершить четвёртую подряд неделю ростом.

Индекс доллара снижался на 0,04% до 98,37 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,575%.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 12:00 мск — уточнение ВВП еврозоны за II квартал;

— в 13:30 мск — решение по процентной ставке ЦБ РФ;

— в 15:00 мск — пресс-конференция председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной;

— в 15:30 мск — данные по рынку труда в США (ожидается 150-160тыс. новых рабочих мест, а также безработица без изменений на уровне 3,7%);

— в 19:30 мск — выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл;

— в 20:00 мск — отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Риски, связанные с торговой войной, остаются, но подтверждение переговоров США и КНР всё же вселяют надежды. В начале дня ждём консолидации или небольшого роста российского рынка. Рубль может вернуться под отметку 66,0 за доллар, но многое определится решением ЦБ РФ. Не столь важен вопрос снижения ставки, как принципиальное сохранение умеренно жёсткого подхода к денежной политике. В условиях отрицательных доходностей в Европе и США рубль сохраняет свою привлекательность за счёт ставки выше инфляции.