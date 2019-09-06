Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных внешних сигналов. Решения ЦБ РФ и его комментарии по ключевой ставке окажут влияние в течение торгов на стоимость всех групп активов и в первую очередь на курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3% в районе 2800-2815 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800 и 2790 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2820 и 2830 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Инвесторы сегодня будут следить за итогами заседания Банка России – в базовом сценарии ожидается снижение ставки на 25 пунктов, и такой сценарий нейтрален для всей группы активов, полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Основной интригой считаем риторику регулятора относительно дальнейшей динамики ставок", — добавил он.

Вероятна краткосрочная волатильность курса рубля вечером, прогноз по курсу доллара на сегодня 65,85–66,65 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США выросли на 1,3-1,8% на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта между США и Китаем, возникшим после того, как страны заявили, что в октябре проведут новые переговоры в Вашингтоне.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) росли в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,1%.

Стоимость нефти повышается на 0,1%, до 60,99 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1043 доллара против 1,1035 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтью и рублем. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,49% — до 2807,06 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1337,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 1 копейку и составил 66,21 рубля, евро повысился на 2 копейки, до 73,07 рубля, следует из данных Московской биржи.