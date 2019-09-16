Цены на нефть вначале отреагировали относительно резким ростом (+20% на открытии торгов к уровням закрытия пятницы) на атаки военных беспилотных летательных аппаратов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Однако довольно быстро этот рост сменился коррекцией, и уже сейчас нефть Brent торгуется вблизи 65-66 долл./барр. Пока нет полной ясности, насколько серьезны повреждения объектов нефтяной инфраструктуры компании Saudi Aramco. По заявлению самой компании, снижение добычи составит 5,7 млн барр./сут., что превышает половину всей добычи страны и составляет около 6% мировой добычи, ей потребуется 48 часов для оценки ущерба и сроков его ликвидации. В то же время WSJ со ссылкой на официальные источники сообщает, что добыча может быть нормализована уже сегодня, другие источники предполагают, что сегодня удастся восстановить лишь половину временно выбывших объемов.

Мы, в свою очередь, сомневаемся, что возможно столь скорое восстановление. Насколько мы понимаем, объекты по добыче не пострадали, но существенный урон нанесен оборудованию по подготовке нефти. По-видимому, полная замена оборудования займет, по крайней мере, несколько недель. Тем не менее, это не столь значительное время, учитывая мировой уровень запасов. Так, по данным Международного энергетического агентства (IEA), запасы в Европе составляют 133 дня чистого импорта, а в США — более 700 дней.

Мы считаем, что в среднесрочной перспективе в ценах на нефть будет присутствовать дополнительная премия за риски неопределенности развития событий. Они связаны с общей ситуацией на Ближнем Востоке: кто будет признан виновным за атаки, какие меры будут введены против него, последуют ли другие атаки и т.д. Новые санкции против стран-производителей и/или развитие военных конфликтов в регионах добычи нефти могут вывести цены на новые уровни (например, до 100 долл./барр.). Если же эскалации конфликта не будет (США не выгодна слишком высокая цена на нефть), то вероятно, что премия не будет превышать 5% (то есть, при прочих равных, нефть может стабилизироваться вблизи 63 долл./барр.).

Всплеск цен на нефть оказал очень умеренное влияние на курс рубля, который на открытии укрепился всего до 63,5 руб./долл., а сейчас откатился до 64 руб./долл. Такое слабое влияние связано с тем, что 1) участники не предполагают сохранения повышенных цен на нефть в течение длительного времени; 2) присутствует негативная сезонность (сезонное сокращение сальдо счета текущих операций); 3) возможный рост цен на нефть нивелируется покупками валюты в рамках бюджетного правила. В итоге, по нашему мнению, даже если восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии займет недели, то это может лишь стабилизировать рубль на текущем уровне (64-65 руб./долл.), при этом быстрое восстановление добычи будет способствовать ослаблению рубля (к 67 руб./долл.).