В августе российская промышленность не сбавила темпов роста (2,9% г./г. против 2,8% г./г. в июле), однако его структура изменилась. Так, просели высокотехнологичные отрасли (машиностроение снизило свой вклад в рост на 0,3 п.п., что было компенсировано производством бензина и других видов топлива). Таким образом, при сохранении общей динамики промышленности ее качество не улучшилось, и устойчивые факторы роста, на наш взгляд, по-прежнему отсутствуют.

В целом с начала года средний вклад высокотехнологичных отраслей в промышленность оказался околонулевым, тогда как промышленность в целом выросла на 2,6% г./г. за 8М (это означает, что рост обеспечили в основном сырьевые и квазисырьевые отрасли). В частности, нефтегазовый сектор добавил в рост 1,4 п.п., а горная добыча и металлургия – 0,4 п.п.

При сохраняющейся слабости несырьевого сегмента углеводороды продолжат поддерживать промышленность в ближайшие месяцы. В краткосрочном периоде дополнительный рост может быть достигнут вследствие атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В условиях действия соглашения ОПЕК+ другие участники, включая РФ, могут частично компенсировать выпадающую добычу. Тем не менее, для увеличения добычи потребуется наращивание бурения, что может занять несколько недель. При этом мы полагаем, что этот дополнительный временный рост вряд ли превысит 2%.