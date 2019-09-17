Атаки в Саудовской Аравии могут краткосрочно поддержать добычу нефти в РФ
В августе российская промышленность не сбавила темпов роста (2,9% г./г. против 2,8% г./г. в июле), однако его структура изменилась. Так, просели высокотехнологичные отрасли (машиностроение снизило свой вклад в рост на 0,3 п.п., что было компенсировано производством бензина и других видов топлива). Таким образом, при сохранении общей динамики промышленности ее качество не улучшилось, и устойчивые факторы роста, на наш взгляд, по-прежнему отсутствуют.
В целом с начала года средний вклад высокотехнологичных отраслей в промышленность оказался околонулевым, тогда как промышленность в целом выросла на 2,6% г./г. за 8М (это означает, что рост обеспечили в основном сырьевые и квазисырьевые отрасли). В частности, нефтегазовый сектор добавил в рост 1,4 п.п., а горная добыча и металлургия – 0,4 п.п.
При сохраняющейся слабости несырьевого сегмента углеводороды продолжат поддерживать промышленность в ближайшие месяцы. В краткосрочном периоде дополнительный рост может быть достигнут вследствие атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В условиях действия соглашения ОПЕК+ другие участники, включая РФ, могут частично компенсировать выпадающую добычу. Тем не менее, для увеличения добычи потребуется наращивание бурения, что может занять несколько недель. При этом мы полагаем, что этот дополнительный временный рост вряд ли превысит 2%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190917/830329079.html