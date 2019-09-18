Фьючерсы на фондовые индексы Америки снижаются в пределах 0,25%.

В рамках S&P 500 корпоративную отчётность обнародуют производитель продуктов питания General Mills и строительная фирма Lennar.

Макроэкономическая статистика сегодня – это августовские индексы потребительских цен (Европа, Великобритания и США). По Соединённым Штатам также будет опубликовано число выданных разрешений на строительство за август (15:30 по московскому времени). А в 21:00 ФРС озвучит решение по процентной ставке и сопроводит его комментариями и прогнозами по состоянию экономики.

Судя по данным CME Group, долговой рынок склоняется к понижению ставки на 25 б.п. (вероятность 56,5%). Хорошие макроэкономические данные последних недель напомнили, что американская экономика не собирается тонуть вслед за Европой даже вопреки торговой войне. Пауэлл обязательно подчеркнёт это в своей речи, отметив, что регулятор мониторит риски и готов действовать при необходимости. От главы ФРС также ждут forward guidance – взгляда в будущее и намёков на то, нуждается ли экономика в регулярном стимулировании или будет достаточно разовых корректировок.

Что произойдёт дальше – тоже не является секретом. Дональд Трамп обвинит Джерома Пауэлла в том, что тот ничего не понимает в экономике, а также потребует смягчать монетарную политику гораздо быстрее. Индекс доллара DXY на уровне 98,3 президента не устраивает, особенно когда девальвируются валюты КНР и Европы – крупнейших торговых партнёров США.

В понедельник рынок акций реагировал на подрыв инфраструктуры Aramco, а вчера – на пресс-конференцию саудовского Минэнерго, в ходе которой выяснилось, что экспортные поставки оказались не затронуты, а прежний объём добычи будет в скоро восстановлен. Но история с атакой может получить новое развитие, если США примут решение о военных мерах против Ирана. Возможно, Штаты продавят новые закупки вооружения для Саудовской Аравии, а возможно, продемонстрируют способность «решить иранский вопрос». И то, и другое – позитив для военных корпораций, у которых и без того неплохая загрузка заказами.

Сегодня также ожидаются дополнительные вливания ликвидности после вчерашнего взлёта ставок овернайт по операциям репо до почти 10%, по итогам которого ФРБ Нью-Йорка впервые с 2008 года предоставил около 53 млрд долл. кредитов, чтобы вернуть ставки в целевой диапазон 2,00%–2,25%. Микроинсульт от нехватки ликвидности в денежной системе лишний раз подчёркивает, что ФРС следует понизить ставки.