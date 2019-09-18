Несмотря на слабый итог аукциона на прошлой неделе, когда спрос большинства участников на 6-летние ОФЗ предполагал заметную премию ко вторичному рынку, которую Минфин не предоставил (и в результате не смог реализовать весь объем), ведомство сегодня решило выйти на первичный рынок с амбициозным предложением: размещается 15-летний выпуск ОФЗ 26225 (с YTM 7,29%, судя по последним котировкам) на 20 млрд руб. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, при этом доходности локальных долгов других GEM в основном выросли (+16 б.п. и +12 б.п. по 10-летним бумагам Индии и ЮАР) вслед за рынком UST (который отскочил от локальных минимумов после заявления Дж. Пауэлла о том, что риски скорого возникновения рецессии в США незначительны).

Рынок ОФЗ остается самым дорогим среди GEM по величине спредов к o/n ставкам. Получение carry было бы интересным лишь в o/n рублевых ставках, если бы не повышенные риски ослабления рубля (стоит отметить, что рубль уже вернулся к уровням до атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, и, скорее всего, его ослабление продолжится). Как следствие, покупка ОФЗ не представляет интереса при текущих низких доходностях (кроме того, есть неопределенность итога заседания FOMC). Как и на прошлой неделе, сегодня мы не ждем высокий спрос на ОФЗ 26225. Лучшей альтернативой является продажа CCS. Мы полагаем, что часть рублей от заимствований корпораций на локальном рублевом рынке будет конвертирована в доллары через валютные свопы, оказывая понижательное давление на рублевую ставку свопа. Также нам нравятся долларовые евробонды РФ, поскольку основным фактором глобального снижения процентных ставок является ожидаемое смягчение политики ФРС (то есть снижение долларовой ставки и наращивание долларовой ликвидности), а не истории в отдельных странах.

Также сегодня Минфин предлагает инфляционные ОФЗ 52002 символическим объемом 5,3 млрд руб., которые могут быть интересны лишь очень узкому кругу инвесторов (как по сути бескупонная облигация).