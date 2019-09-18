Основным событием на глобальном финансовом рынке вчера стал резкий рост долларовой ставки o/n РЕПО (доходила внутри дня до 10%), который был усилен техническим сбоем (с первой попытки раздать деньги не получилось) на стороне торгового подразделения ФРБ Нью-Йорка. Однако даже предоставленные в итоге 53 млрд долл. не смогли вернуть ставку o/n РЕПО в процентный коридор ФРС (она остается на уровне 3,75-4% годовых), что свидетельствует о наличии проблем с долларовой ликвидностью, прежде всего, у американских банков.

Основной причиной называется совпадение оттока средств вследствие гигантского размещения UST (184 млрд долл. ушло с начала прошлой недели) с выплатой налогов (однако почему-то такие совпадения ранее не приводили к таким последствиям) в условиях низкого запаса ликвидных активов у банков (этот запас снижается с 2014 г.).

Могут быть и другие причины такого резкого удорожания долларов на междилерском рынке, в частности, идущее заседание FOMC, на итог которого это обстоятельство может оказать влияние. Не исключено, что FOMC не только снизит ставку (как уверены почти все участники рынка фьючерсов), но и предпримет ряд мер (расширение баланса ФРС) для стабилизации рынка РЕПО (например, снизит ставку обязательного резервирования). Также может быть указано на предстоящий цикл смягчения (то есть в пресс-релизе не будет фразы “mid-term adjustments”). Американские индексы акций, находящиеся вблизи максимумов, ждут только такого исхода.