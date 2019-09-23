Фьючерсы на фондовые индексы США открывают неделю ростом в пределах 0,5%.

Markit начинает публиковать предварительные оценки деловой активности в секторе услуг и промышленности (Германия – 10:30 по московскому времени, еврозона – 11:00, США – 16:45). Производственный сектор везде смотрится заметно слабее, чем сфера услуг, и кроме того, ожидания менеджеров по закупкам становятся всё более пессимистичными.

Несмотря на это, рынки акций в крупнейших экономиках стремятся к максимумам, а в случае США даже их обновляют. Дивергенция присутствует в Европе и Америке: там реализуемые монетарные стимулы и ожидания новой помощи со стороны центральных банков подталкивают котировки вверх. Зато корреляция между PMI и фондовым рынком сохраняется в КНР, что частично можно списать на высокую долю промышленности в экономике. В долгосрочной перспективе индекс PMI Markit является опережающим индикатором для котировок, и расхождение будет устранено.

Если PMI – всё-таки субъективный показатель, то промышленное производство вполне объективно, и оно в Соединённых Штатах в шаге от того, чтобы продемонстрировать спад. Замедляющиеся темпы роста в августе составили 0,4% (г/г). Об этом говорил глава ФРБ Сент-Льюиса Буллард, когда объяснял, почему голосовал за понижение ставки на целых 50 б.п.

Наметившееся потепление в торговой войне добавляет оптимизма инвесторам и позволяет поднимать рынки выше, при этом считать это потепление устойчивым трудно. Череда воинственных заявлений (в основном со стороны США и лично Трампа) и раньше мешала переговорам, а после этого многократно вводились новые ограничения.

Очный раунд консультаций в Вашингтоне, проходивших в четверг-пятницу, был охарактеризован как «конструктивный», но делегация КНР отменила визит на сельскохозяйственные предприятия Монтаны и Небраски, который был запланирован на эту неделю. Иными словами, в переговорах по закупкам сельхозпродукции не всё идёт гладко.

Гораздо меньше шумихи вокруг японо-американских торговых переговоров. Ожидается, что соглашение с Токио будет подписано в ближайшее время, но камнем преткновения остаётся импорт японских автомобилей и запчастей, который не станет частью сделки. При этом масштаб сделки значительно уступает той, что США добиваются от Китая.