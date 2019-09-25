К дискуссии об использовании средств ФНБ подключается и частный бизнес: вчера РСПП выступил с предложением разместить «излишек» ФНБ в банках на депозитах для последующей выдачи кредитов потребителям российской экспортной продукции. В целом стимулирование экспорта – одна из задач, которую власти давно уже намеревались решать с помощью средств Фонда (об этом говорили и Минфин, и Минэкономразвития), но механизм, предложенный РСПП, МЭР не поддерживает. Как мы понимаем, ведомство планировало стимулировать экспорт через кредиты, напрямую оказывая поддержку потребителям российского экспорта, не прибегая к помощи российских коммерческих банков.

В своем исследовании об эффекте трат ФНБ на экономику России мы рассматривали как раз такой сценарий. По нашим расчетам, этот способ будет стимулировать экспорт и окажется позитивным как для курса рубля, так и для экономики. Так, если вся ликвидная часть ФНБ свыше 7% (которая при стабильных ценах на нефть, начиная с 2021 г., будет составлять ~2,7 трлн руб. ежегодно) будет идти только в экспортные кредиты, то это выразится в дополнительном ежегодном укреплении курса рубля на 16% и ежегодном ускорении ВВП на 1,2%.

Однако основная неопределенность заключается в том, что на практике объемы выданных кредитов и соответствующий рост экспорта могут не совпадать по времени: например, кредит может быть выдан на несколько лет, а экспорт будет расти лишь постепенно, в течение периода действия кредита. Конечно, кредит может выдаваться и траншами (тогда экспорт и кредит будут примерно синхронизированы по времени), но в случае с капитальным строительством (например, АЭС за рубежом) значительные объемы кредитных ресурсов необходимы сразу. Поэтому в реальности эффект от этого механизма на экономику и курс рубля будет отложенным во времени.

В случае, если излишки ФНБ в полном объеме поступят в банки (как мы понимаем, оставаясь в валюте), как это предлагает РСПП, очевидно, что ситуация с валютной ликвидностью существенно (и резко) улучшится, приведя к более сильному (чем в описанном выше случае) укреплению рубля и сужению базиса, которое случится за гораздо более короткий период времени. Правда, эффект на ВВП останется зависим от динамики экспорта, и даже в этом случае как по времени, так и по величине будет совпадать с оценками, полученными для прошлого случая.

Стоит также отметить, что размещение значительных сумм на депозиты банков чревато реализацией дополнительного риска (которого не возникнет, если средства напрямую будут направлены потребителям экспортной продукции, например, в форме государственного экспортного кредита). В целом за последние годы государство не практиковало размещение резервных активов на банковских счетах: на данный момент лишь 138 млрд руб. (из более чем 8 трлн руб. средств ФНБ) хранится на депозитах в ГПБ и ВТБ, на депозитах ВЭБ.РФ – чуть менее 600 млрд руб., тогда как основная часть ликвидных активов, не инвестированных в проекты — в ЦБ. Принимая это во внимание, а также тот факт, что эффект на валютный рынок будет гораздо более ощутимым, мы полагаем, что власти вряд ли согласятся с инициативой РСПП, либо объемы размещения средств ФНБ в банках будут небольшими.