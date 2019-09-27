Теханализ "Русгидро": полугодовое дно под угрозой
В рамках озвученного ранее сценария достигли первой цели 0,525 руб., следующая остановка – 0,512 руб. Подъем на вчерашних торгах был наполовину нивелирован к концу сессии. Сегодня наблюдаем неуверенную попытку отскока наверх от 0,525 руб. На мой взгляд, сохраняются все шансы на пробой данной поддержки.
Стоит помнить, что ценовые уровни и трендовые каналы исторически плохо отрабатываются на графиках акций Русгдиро с таймфреймом день и младше, поэтому могут служить лишь условным ориентиром.
Технические индикаторы начали указывать на преобладание «медвежьих» настроений среди инвесторов. Однако остается актуальным среднесрочный up-тренд от 0,47 руб., который противостоит потенциальному падению бумаг. В целом негативный сценарий остается в приоритете. При работе с акциями Русгидро на короткой дистанции рекомендую выставлять стоп-лосс за ближайший уровень поддержки/сопротивления.
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Среднесрочный up-тренд от 0,47 руб. ослабевает, но еще может противостоять долгосрочному down-тренду. Картина прояснится в случае закрепления под 0,525 руб. (негативный сценарий) на недельном графике, либо в случае закрепления над верхней границей долгосрочного «медвежьего» тренда (позитивный сценарий).
Стохастический осциллятор вернулся в область критической перепроданности (после срабатывания сигнала на покупку) <20%, значит «реальной» перепроданности бумаг не было. RSI расположен в комфортной «медвежьей» зоне.
Как мы видим, с технической точки зрения негативный исход более вероятен, но на длинной дистанции стоит учитывать новостные и фундаментальные факторы. В случае пробоя вниз зоны 0,52-0,525 руб. открывается путь к минимуму текущего года 0,492 руб.
Уровни поддержки: 0,525 / 0,512 / 0,492 / 0,47
Уровни сопротивления: 0,537 / 0,56 / 0,581 / 0,6
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