В пятницу стало известно, что Альфа-Банк выдал мандат банкам на организацию 1-2 октября встреч с инвесторами с целью размещения субординированных еврооблигаций. Новый выпуск размещается на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. Новое размещение долларовых еврооблигаций в формате Reg S будет структурировано в соответствии со стандартами Базель 3.

В последние два года Альфа-Банк регулярно выходит на рынок еврооблигаций с размещениями субординированных бессрочных долларовых бумаг. Между тем структура регуляторного капитала банка предполагает, что амортизация выпущенных ранее субординированных инструментов, входящих в капитал второго уровня, становится все более ощутимой, чем и объясняется выбор структуры нового размещения (субординированных еврооблигаций для включения в капитал второго уровня).

В феврале 2020 года банку предстоит колл-опцион по субординированным еврооблигациям (капитал второго уровня) в объеме $250 млн с погашением в 2025 году. Если банк предпочтет не исполнять опцион, ставка купона будет переустановлена до уровня пятилетних гособлигаций США плюс 784,7 б. п., или приблизительно 9,45% в текущих рыночных условиях, что представляется высоким уровнем в сравнении с доходностями схожих инструментов. Соответственно, мы полагаем, что менеджмент предпочтет исполнить колл-опцион по бумагам с погашением в 2025 году и заместить их новым (и более дешевым) субординированным выпуском для пополнения капитала второго уровня.

На 1 сентября норматив достаточности базового капитала (Н1.1) Альфа-Банка составил 9,5% (10,0% с поправкой на неаудированную прибыль) в сравнении с вводимым с начала следующего года минимумом для системно значимых финансовых организаций 8,0%. Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) составил 11,5%, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) — 12,8%. У Альфа-Банка норматив достаточности базового капитала несколько выше, чем у Московского кредитного банка (с поправкой на неаудированную прибыль 8,5% на 1 сентября), но все же ниже, чем у наиболее качественных государственных кредитных организаций.

Инвесторы считают Альфа-Банк эмитентом высокого кредитного качества (хотя на российском финансовом рынке присутствуют системные риски, которым подвержен и банк), что должно обеспечить хороший спрос на новый выпуск облигаций банка. За последние два года бессрочные облигации (добавочный капитал первого уровня) Альфа-Банка торговались с минимальной премией к доходности аналогичных евробондов ВТБ, так что субординированные еврооблигации ВТБ-22 (включенные в капитал второго уровня) будут естественным ориентиром для новых субординированных бумаг Альфа-Банка.

Следует отметить, что котировки субординированных еврооблигаций российских кредитных организаций в последние два месяца отстают от старших облигаций банковского сектора, и отношение спредов субординированных облигаций к старшему долгу сейчас выше исторического среднего (например, у Сбербанка, ВТБ).



