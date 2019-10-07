Ставки денежного рынка продолжили снижаться
Прошедшая неделя оказалась для однодневных ставок довольно спокойной. В начале недели ставки немного выросли на фоне налоговых выплат, начала четвертого квартала и депозитного аукциона «тонкой настройки». Однако благодаря достаточному объему ликвидности в системе они вскоре вернулись в район 6,8%. Завтра завершается очередной период усреднения (сентябрь-октябрь), при этом объем свободных резервов банков, по нашим расчетам, составляет более 100 млрд руб. Это, на наш взгляд, довольно высокий уровень для последних дней периода усреднения, однако многое зависит от того, как распределена ликвидность в системе. В пятницу волатильность однодневных ставок повысилась, поскольку некоторые банки, как мы полагаем, завершали накопление ликвидности в этом периоде. Однако средневзвешенные ставки практически не изменились. Средняя ставка по кредитам овернайт на межбанке составила 6,81% (+4 бп), средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась до 6,75% (-5 бп). Мы полагаем, что сегодня ставки немного опустятся, поскольку спрос на рублевую ликвидность, как мы ожидаем, снизится.
Остальные ставки в пятницу продолжили двигаться вниз, поскольку снижение инфляции по-прежнему создает благоприятную конъюнктуру для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В сентябре инфляция в России вернулась в целевой диапазон, составив 4% г/г. Это значение совпало с нижней границей прогнозного диапазона ЦБ РФ на 2019 г., что означает более быстрые темпы снижения, чем ожидал регулятор. Наши макроэкономисты ожидают, что в конце 2019 г. инфляция будет в диапазоне 3,8–4,1%, что вполне может привести к еще одному снижению ключевой ставки на 25 бп. Наш базовый сценарий предполагает очередное снижение ставки по итогам декабрьского заседания Совета директоров Банка России, когда регулятор будет пересматривать свои макроэкономические прогнозы. В пятницу кривая FRA / процентных свопов сместилась вниз на 5–7 бп, при этом двухлетняя ставка закрылась на отметке 7%. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 7–8 бп, тогда как ставки NDF немного отстали, опустившись всего на 4–6 бп.
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