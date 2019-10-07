По данным Росстата, инфляция снизилась до 4% г./г. в сентябре, что соответствует оценке по недельным данным. Интересно, что в основном это снижение было обеспечено за счет базовых компонент (0,2 п.п. из всего снижения в 0,3 п.п., с 4,3% г./г. до 4% г./г.). Напомним, что в прошлые месяцы базовая инфляция не давала заметного вклада в замедление инфляции (см. график слева), которое в этом году происходило в большей мере благодаря динамике цен на мясо и на бензин (останься они стабильными с начала года, общая цифра по инфляции была бы сейчас на уровне 4,6% г./г.).

Снижение базовой инфляции – явный «запаздывающий» индикатор слабой экономической активности, что в т.ч. является весомым аргументом для продолжения смягчения политики ЦБ. Тем не менее, мы считаем, что регулятор не будет спешить, даже принимая во внимание тот факт, что текущая дезинфляция опережает его прогноз. Среди аргументов для некоторой паузы мы отмечаем следующие:

1) ЦБ ждал скорого снижения инфляции ниже 4%, но называл это чисто техническим фактором (т.к. из расчета инфляции должен был выйти НДС). Это произошло несколько раньше, чем регулятор предполагал, но, тем не менее, сам по себе этот факт не является поводом для пересмотра траектории по ставке.

2) Бюджетный фактор в целом (старт активных расходов по нацпроектам + ожидаемое начало использования средств ФНБ), как мы понимаем, является риском для ЦБ, даже не столько из-за возможного влияния на курс и инфляцию, сколько из-за отсутствия определенности (по времени поступления средств в экономику и по правилам использования средств ФНБ). Текущие решения по ключевой ставке отразятся на экономике через 3-6 месяцев, т.е. как раз тогда, когда указанные бюджетные факторы вступят в силу и, скорее всего, начнут проявляться на экономике. В этом смысле активное смягчение политики сейчас может обернуться ее резким торможением в ближайшем будущем (что выглядело бы несколько непоследовательно).

3) Наконец, недавний комментарий К. Юдаевой о том, что ЦБ видит «определенное пространство для дальнейшего снижения» ставки, на наш взгляд, нельзя назвать сигналом к скорому смягчению политики: скорее, это означает, что умеренное снижение ставки в ближайшие кварталы продолжится (в нашем базовом сценарии ЦБ доведет ее до уровня в 6,5% к середине следующего года).