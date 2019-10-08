По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в сентябре (в долл.) вырос на 5,3% г./г. В целом ускорение, наблюдающееся с начала второго полугодия, не обошлось без поддержки эффекта низкой базы (именно в августе-сентябре 2018 г. импорт впервые со времен кризиса 2015-2016 гг. снизился в годовом выражении). Месячная же динамика импорта (с исключением сезонности) осталась достаточно стабильной – средний рост немного выше нуля м./м.

Такая стагнация импорта м./м. легко объясняется слабой экономической активностью: внутренний спрос (прежде всего, инвестиционный) практически не растет, что при прочих равных сдерживает и его импортную компоненту. В основном именно по этой причине импорт машин и оборудования (который всегда являлся драйвером роста импорта) показал негативную динамику с начала года. На этом фоне наибольший вклад в импорт с начала 2П 2019 г. внесла химическая продукция (в основном фармацевтика).

С начала года средний темп роста импорта составил 0,3% м./м., и при сохранении такой динамики в оставшиеся три месяца годовой рост окажется на уровне 3,8% г./г. (4,6% г./г. за 2018 г.), а импорт в целом достигнет ~250 млрд долл. по итогам 2019 г.