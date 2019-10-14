В 2019 году инфляция в России существенно замедлилась. Ожидая, что в текущем и в следующем году инфляция будет ниже 4%, мы полагаем, что ЦБ РФ продолжит снижать ставки. Тем не менее пока масштабы этих изменений ограничены нижней границей "нейтрального" диапазона ключевой ставки, который, по мнению регулятора, составляет 6-7%. На наш взгляд, в определенный момент Центробанк может опустить минимум "нейтрального" диапазона ниже 6%. Если это произойдет и если инфляция будет ниже установленного ЦБ целевого уровня 4%, рынок пересмотрит в сторону снижения свой долгосрочный прогноз по ключевой ставке.

Аннуализированная базовая инфляция в сентябре снизилась до 2,4%. Напомним, что в январе этот показатель, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, а также тарифы на ЖКУ и используемый как индикатор монетарной инфляции, превышал 6%.

Мы ожидаем, что в конце 2019 года инфляция составит 3,2%, а в 2020 году — 3,0%. Слабый потребительский спрос, по-видимому, продолжит сдерживать рост цен.

Нейтральный уровень ставки сейчас должен быть ниже, чем в начале 2018 года. В первую очередь это связано с тем, что глобальная денежно-кредитная политика сейчас значительно мягче, чем в начале 2018 года. Второй важный фактор — это ожидаемое увеличение рабочей силы в России в результате пенсионной реформы. После повышения возраста выхода на пенсию существенно уменьшился потенциал инфляционного давления на заработную плату.