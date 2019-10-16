Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США утром в среду снижаются в пределах 0,3%.

Макростатистика на сегодня – это сентябрьский индекс потребительских цен для Великобритании и еврозоны. В 15:30 по Соединённым Штатам станет известен объём розничных продаж в сентябре.

Крупнейшие кредиторы страны (за исключением Bank of America) вчера опубликовали финансовые результаты за третий квартал. Банковский сектор США удачно выбрался из провала конца прошлого года и продолжает наращивать выручку.

Немаловажен прогноз банков о будущем американской экономики. JPMorgan отмечает, что «состояние американских потребителей остаётся благоприятным, зарплаты и расходы растут», однако прогнозирует «ухудшение настроений в деловых кругах США и снижение капитальных расходов». Всё это находит отражение в макростатистике, когда розничные продажи держатся на хорошем уровне, а индексы PMI снижаются.

Wells Fargo продолжает платить за недобросовестные практики прошлых лет, отсюда и провал чистой прибыли на 1,6 млрд долл. Отчётность Citigroup в целом невыразительная, но в разрезе по направлениям доходы от потребительского сегмента растут на 4%, а от корпоративного – падают на 11%.

Незначительную часть выручки коммерческих банков составляют доходы от биржевых операций и связанных услуг. Дела у лидеров отрасли идут по-разному. Так, в рамках корпоративно-инвестиционного блока JPMorgan доход от такого вида деятельности вырос на 8,6% к III кв. 2018 г., у Citi – на 1%.

С другой стороны, у Goldman Sachs доход от инвестиционно-банковской деятельности упал на 15%, от торговли акциями – на 5%, зато операции с FICC (бонды, сырьё и валюты) принесли на 8% больше. Инвестиции в безнадёжно убыточные компании вроде Uber так же подвели привели к тому, что в целом выручка Goldman провалилась на 6%, хотя оказалась лучше прогноза рынка. А в четверг отчитается главный конкурент GS – Morgan Stanley. От него тоже трудно ждать хороших результатов на фоне рыночной волатильности и снизившейся активности IPО в третьем квартале.

Отчётности сегодня обнародуют такие компании, как Bank of America, Abbott Laboratories, IBM, BNY Mellon и Alcoa. Особенно важны комментарии и презентации BAC с трендами и прогнозами по важным направлениям бизнеса вроде ипотечного кредитования и потребительских расходов. Вчера МВФ уже понизил прогноз по ВВП США в 2019 г. до 2,4% по причине торговых войн. При этом американскую экономику поддерживает потребительская активность, и банковская отчётность это очень хорошо отражает.