Российский рынок акций начал неделю с продолжения подъема. Это уже пятая сессия роста подряд для индекса МосБиржи. Наибольший вклад в положительный результат понедельника внесли акции Яндекса (+6,5%), уверенно отскочившие после новостей о вероятном увеличении планки для иностранных инвесторов в значимых интернет-ресурсах. Бумаги компании также оказались в лидерах по совокупному обороту среди всех российских акций. Сохраняем положительные ожидания по дальнейшим перспективам, особенно с учетом пятничного отчета Яндекса о результатах III квартала.

Тем временем возобновился подъем и в акциях Лукойла (+0,84%), который имеет одну из самых высоких долей в индексе. Новая дивидендная политика, байбэк, а также ожидания по снижению акционерного капитала, остаются ключевыми факторами поддержки для этих бумаг. Сохраняем положительные среднесрочные ожидания по Лукойлу и допускаем потенциальное обновление исторических максимумов при относительно спокойном внешнем фоне.

Вновь появились «медвежьи» настроения участников в акциях продуктового ритейла. Бумаги X5 Retail Group просели на 4% в преддверии сегодняшней публикации финансового отчета за III квартал 2019 г. Ранее операционные результаты компании оказались нейтральными, рост LFL продаж замедлился. Сегодня есть вероятность увидеть снижение рентабельности по EBITDA, что вряд ли вызовет чрезмерный оптимизм в бумагах ритейлера.

Между тем акции другого представителя сектора, Магнита, в понедельник также были среди отстающих, просев на 1,2%. Котировки продолжают оставаться около минимальных значений с 2012 г., возобновив снижение после небольшого отскока. Участники рынка пока не находят поводов для активных покупок. Публикация отчетности Магнита ожидается 29 октября.

Не пользуются повышенным спросом и акции черной металлургии: Северсталь, НЛМК, ММК. Все эти бумаги находятся под давлением слабой ценовой конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках стали. Котировки трех компаний синхронно спускаются, находясь в районе минимальных значений за последние пару лет. При этом относительно высокая дивидендная доходность пока не привлекает инвесторов из-за опасений еще большего падения внутренних цен, что негативно скажется на свободном денежном потоке сталеваров, от которого зависят дивиденды.

Позитивная картина складывается в акциях ВТБ, подскочивших в понедельник еще на 2%. Потенциальное преодоление области сопротивления 4,45-4,50 коп. может выступить «бычьим» техническим сигналом, который мог бы открыть дорогу в сторону 5 коп. Ключевой фундаментальный драйвер — это по-прежнему рост прибыли до целевых 200 млрд. руб. за 2019 г. и потенциальное увеличение дивидендной доходности.

Российский рубль в паре с долларом накануне опускался до осенних минимумов около 63,6. Повышенный спрос сохраняется в целом на большинство валют развивающихся стран. Индекс доллара в свою очередь остается под давлением. По USD/RUB ключевая область поддержки находится в широком коридоре 62,5-63,5.

Сильная национальная валюта — это традиционная помеха для роста акций российских экспортеров. В частности, стоимость нефти в рублях сейчас опустилась ниже 3800, сдерживая тем самым рост в бумагах нефтегазового сектора.

Более того, если мы построим соотношение нефтегазового индекса (в USD) и стоимости фьючерсов Brent, то этот индикатор сейчас находится на рекордных значениях с 2007 г. То есть он указывает на максимальную оценку акций отрасли относительно текущих цен на сырье.

Тем временем на рынке облигаций сохраняется мощнейшее ралли. В последние 13 сессий индекс государственных ОФЗ (RGBI) рос в 12 случаях. Причем в последние два торговых дня скорость подъема увеличилась. Доходность к погашению 10-летних государственных облигаций на этом фоне опустилась до 6,5%. Корпоративные бумаги пока отстают в скорости роста, но также демонстрируют положительную динамику. На горизонте 4-6 месяцев инфляция может продолжить снижаться, что в свою очередь сохранит привлекательность длинных рублевых облигаций, которые по-прежнему можно спекулятивно удерживать.

Центральным событием недели станет пятничное заседание Банка России. Согласно опросу Reuters, консенсус сместился в пользу снижения ключевой ставки. Причем ряд экспертов после недавнего интервью Набиуллиной рассчитывают сразу на шаг в 0,5%. На мой взгляд, полностью исключать этого не стоит, но в базовом сценарии все-таки рассчитываю на последовательное снижение ключевой ставки с шагом в 0,25%, то есть до 6,75%. При этом на декабрьском заседании ЦБ может еще раз пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Ожидания подобного решения как раз являются драйвером для положительной переоценки долгового рынка. В том числе это позитивно и для рынка акций, особенно для бумаг с высокой дивидендной доходностью и умеренной зависимостью от сырьевых цен (МТС, Детский мир, Юнипро, Мосбиржа и пр.).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник продолжили движение наверх. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,16%, нефть Brent в плюсе на 0,02%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника, в пределах +0,4%.