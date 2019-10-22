Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы Китая и нефть незначительно снижаются в ходе азиатской сессии, при этом американские площадки завершили вчерашний день ростом за счет ряда положительных новостей, касающихся торговых переговоров. Позитивные оценки происходящему были предоставлены как со стороны Китая в лице ответственного за переговоры Лю Хэ, так и со стороны Трампа, который также сообщил, что переговоры продвигаются хорошо. Кроме того, была анонсирована дата новой встречи – в эту пятницу переговорщики попытаются завершить обсуждение первой части соглашения, чтобы подписать его на саммите АТЭС в середине ноября. В Вашингтоне считают, что именно первая часть является самой сложной, а обсуждения 2 и 3 пройдут быстрее. Это очень важный сигнал для рынков.

Если основная дискуссия, действительно, идет вокруг первой части сделки, но есть высокая вероятность прохождения всех 3 этапов до конца года в том случае, если договоренность по первому будет достигнута на этой неделе. Помимо этого на динамике индексов США благоприятно сказываются меры ФРС, к которым можно отнести как ожидаемое снижение ключевой ставки, так и уже запущенную программу по выкупу активов для повышения ликвидности и стимулирования рынка. Парламент Великобритании вчера вновь отказался голосовать по проекту соглашения с ЕС, предложенному Джонсоном. Таким образом, законодатели рассчитывают исключительно на то, что Европа в очередной раз согласится предоставить отсрочку. Принятая ранее поправка запрещает Джонсону покинуть ЕС без сделки, то есть теперь все зависит от европейской позиции. Вероятно, отсрочка будет предоставлена, а риск «жесткого» сценария сократится.

Цены на нефть остаются в рамках узкого бокового диапазона, Brent все больше отдаляется от ключевого уровня $60. При этом на позитивные новости реакции практически нет, что означает повышенный риск коррекции в случае ухудшения внешнего фона. Рубль немного укрепился до 63.60, в основном положительная динамика ранее была связана с ослабление доллара на мировой арене, которое приостановилось в последние дни, поэтому для продолжения роста потребуются дополнительные аргументы, например, хороший спрос на ОФЗ. Акции Яндекса вернули значительную часть потерь после того, как стало известно о возможном смягчении законопроекта. Максимальную долю владения для иностранных компаний предложено повысить с 20% до 50%, потенциал роста бумаг сохраняется.