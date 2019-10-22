В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики изменения цен. Обыкновенные акции Татнефти (TATN) подорожали на 2.1% после появления сообщений о том, что компания изучает возможность выкупа собственных бумаг с рынка. Кроме того, в заметном плюсе закрылся ВТБ (VTBR, +2.0%), ранее подтвердивший планы по увеличению годовой чистой прибыли. Тем временем Полюс (PLZL) подешевел на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 1.7%, ММК (MAGN) – на 1.6%, Магнит (MGNT) – на 1.2%, Северсталь (CHMF) – на 1.1%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Саратовского НПЗ (KRKN) подорожали на 12.3%, Распадской (RASP) – на 3.0%, НКХП (NKHP) – на 2.6%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 2.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Оптимистичный комментарий президента США в отношении торговых переговоров с КНР стал поводом к некоторому восстановлению «спроса на риск».

В течение дня повлиять на настрой инвесторов может поток отчетности западных корпораций. В частности, до открытия торгов в США ожидается отчетность Procter&Gamble, McDonald’s, Lockheed Martin. Вечером состоится голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit.

На валютном рынке курс доллара США к корзине валют остается под давлением, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, вероятным сценарием пока выглядит консолидация в области ниже 64.0 по паре доллар-рубль.