Внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом трех основных индексов на 0,2-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Оптимизма на рынок добавляли позитивные комментарии представителей как США, так и Китая в отношении торгового соглашения, позволяющие рассчитывать на его подписание к середине ноября. Кроме того, США в декабре могут отменить очередное повышение импортных пошлин на китайские товары, о чем сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу. Индекс S&P500 продолжает движение к историческому максимуму 3022 пункта.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник в очередной раз предпримет попытку вынести на голосование в парламенте проект по Brexit.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Инвесторы следят за торговыми новостями.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5%, оставаясь под давлением опасений относительно состояния мировой экономики. Котировки не могут преодолеть основные краткосрочные сопротивления 60,80 долл (для Brent) и 55 долл (для WTI), у которых расположены октябрьские максимумы. Поздно вечером во вторник, а также в среду рынок получит ориентир движения в виде еженедельных данных по запасам в США. В последние недели запасы нефти, как и нефтедобыча, растут, усиливая давление на котировки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в первый торговый день недели остались выше поддержек 2745 и 1350 пунктов, а ближайшими сопротивлениями для них выступают отметки 2780 и 1370 пунктов. На рынке сохраняется умеренная склонность к росту, которая во многом поддерживается отдельными корпоративными историями.

Рубль накануне немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль остановила снижение на отметке 63,63 руб, вплотную к сентябрьскому минимуму 63,61 руб. Пара евро/рубль отступила к поддержке 70,90 руб, но смогла завершить день выше 71 руб. На этой неделе рубль ощущает благоприятное влияние в том числе от налогового периода, но слабость нефтяных цен ограничивает укрепление российской валюты.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, не покажут существенных изменений, а в течение дня будут ориентироваться на изменение внешнего фона. Нельзя исключать возвращения к небольшим покупкам, так как в целом на мировых биржах сохраняется умеренный оптимизм. Во вторник на рынке РФ стоит обратить внимание на операционные результаты Полюса и РусГидро, в то время как на зарубежных рынках продолжается сезон квартальной отчетности.