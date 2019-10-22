Комфортный внешний фон и пересмотр ожиданий в части политики ЦБ продолжают способствовать покупкам российских гособлигаций. Доходность ОФЗ вчера опустилась от 5 бп до 10 бп вдоль кривой, наиболее выраженно, на среднем участке (бумаги срочностью 5-7 лет). Таким образом, с начала октября доходности уже обвалились на 45-55 бп.

Мы понимаем, что в ситуации масштабного однонаправленного движения рынка говорить о значимости конкретных ценовых уровней не приходится. Однако для нас доходность среднесрочных инструментов – например, 6.25-6.30% для 5 лет – уже выглядит агрессивно. По нашему мнению, эти уровни не учитывают какие-либо отклонения от текущего благоприятного сценария. Так, они могут скорректироваться вверх в случае внешних шоков, или трудностей с «перевариванием» первичного предложения долга от Минфина, или ускорения инфляция в РФ на горизонте 2-4 лет (например, по мере материализации эффекта от более мягкой ДКП или ускорения расходования средств на национальные проекты).

Мы будем искать момент для наиболее оптимального позиционирования в сторону более плоской формы кривой ОФЗ, в частности, ставки на сужение спреда между бумагами срочностью 5 и 15 лет (48 бп сейчас) за счет отстающего движения более коротких выпусков.