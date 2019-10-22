Вчера средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа большую часть дня торговалась на уровне 6,63%, тогда как закрытие произошло на отметке 6,40%. Ставка однодневного репо снизилась на 6 бп, до 6,68% (индекс RUSFAR). Баланс ликвидности в банковской системе в настоящий момент является довольно комфортным, что способствует некоторому понижательному давлению на однодневные ставки. Между тем некоторые банки решили не рефинансировать обязательства по однодневному репо перед Казначейством, и их объем сократился до 577 млрд руб. (-150 млрд руб.). С другой стороны, объем средств, размещенных Казначейством на депозитах в банках, вырос на 50 млрд руб., до 2,6 трлн руб. Остатки средств на корсчетах банков выросли до 2,7 трлн руб.

Сегодня Банк России проведет аукцион недельных депозитов. На прошлой неделе регулятор в рамках этого инструмента стерилизовал 2,65 трлн руб. (при спросе в 3,3 трлн руб.). Однако на этой неделе стартует период налоговых выплат, так что ЦБ с целью высвобождения ликвидности может снизить лимит на недельном аукционе. С другой стороны, мы полагаем, что в преддверии пятничного заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (и с учетном высоких ожиданий относительно перспектив смягчения монетарной политики) спрос банков на размещение средств на недельных депозитах также может вырасти.

Ставки NDF и процентных свопов вчера продолжили двигаться вниз, дисконтируя все большую уверенность участников рынка в готовности ЦБ начать более активное смягчение денежно-кредитной политики. Кривая NDF сместилась вниз на 5–7 бп, в том числе 12-месячная ставка закрылась на отметке 5,96% (-5 бп). Стоимость 5-летнего кросс-валютного свопа опустилась на 6 бп, до 5,25%. Ставки процентных свопов снизились на 3–5 бп практически по всей длине кривой, годовая ставка завершила сессию на уровне 6,74%. Среднесрочные ставки FRA снизились на 5 бп, 9x12 FRA закрылась на 6,30%, в то время как 3-месячная ставка MosPrime и 1x4 FRA завершили день примерно на уровнях пятницы – 7,16% и 6,76% соответственно. Базис немного расширился в дальнем конце кривой и сузился на 2–4 бп – в ближнем.



