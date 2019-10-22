Фондовые индексы США 21 октября закрылись в плюсе. Росту в ориентированных на торговлю и экономически чувствительных секторах (в первую очередь в энергетическом, финансовом и IT) поспособствовали новые признаки прогресса в разрешении торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Президент Дональд Трамп вновь выразил оптимизм по поводу вероятности заключения торговой сделки. Из-за слабости акций Boeing индекс Dow Jones выглядел слабее других индикаторов. S&P500 прибавил 0,69% и закрылся на уровне в 3006,72 пунктов.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно. Сезон отчетов остается главной темой для трейдеров. К тому же инвесторы оценивают шансы на заключение соглашения о взаимной торговле между Китаем и США в ноябре после позитивных комментариев Дональда Трампа. Предварительные договоренности могут быть подписаны в ходе саммита АТЭС 11-17 ноября. Предположительно одним из его пунктов станет отмена введения новых пошлин в декабре.

Азиатские площадки на этом фоне торгуются в слабом плюсе. Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. Шанхайский CSI 300 прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng в нуле. Европейские площадки теряют почти 0,3% перед итогами голосования по плану Brexit. Сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон узнает, сможет ли он вывести страну из ЕС согласно своему плану до 31 октября. Шансы на то, что парламентарии проголосуют за выход из ЕС на условиях главы правительства, сохраняются, и это может позитивно отразиться на настроениях инвесторов.

Спрос на безопасные активы активизировался после некоторого затишья. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опускается ниже 1,8%. Золото дорожает, но остается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется под отметкой $59 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 останется выше 3000 пунктов.

Из значимой макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на динамику продаж на вторичном рынке жилья в США в сентябре. Ожидается ухудшение показателей, несмотря на снижение ипотечных ставок. Замедление рынка недвижимости может отражать усилившуюся неопределенность экономических перспектив.

Сезон отчетов в самом разгаре. На этой неделе свои результаты представят почти 100 компаний из состава S&P500. Сегодня до открытия рынка отчетность опубликуют Procter&Gamble (PG), McDonald’s (MCD) и United Parcel Service (UPS), которые ждут роста выручки и прибыли. Также до старта торгов результаты представят промышленные гиганты United Technologies (UTX) и Lockheed Martin (LMT), которые прогнозируют повышение выручки при снижении EPS. После закрытия торгов отчитается Texas Instruments (TXN). Несмотря на ожидаемое сокращение продаж и падение EPS почти на 10%, отчет компании может показать признаки достижения дна для цикличной отрасли производства проводников, что может позитивно отразиться на акциях компании.

Техническая картина по индексу S&P500 продолжает улучшаться. Он преодолел сопротивление в районе 3000 пунктов, что повышает шансы на достижение нового максимума. Показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих росту индекса. Следующим уровнем сопротивления можно назвать августовскую вершину 3025 пунктов, до которой индексу нужно прибавить меньше 1%.