Во время вчерашней европейской торговой сессии цены на золото колебались в диапазоне $1 487-1 493 за унцию.

После начала торгов на Уолл-стрит они сначала резко выросли, протестировав локальный максимум $1 495 за унцию, а затем пошли вниз, приближаясь к отметке $1 480 за унцию на фоне укрепления доллара, повышения доходности казначейских обязательств США и позитивной динамики американского фондового рынка (индекс S&P 500 приблизился к новому историческому максимуму).

Как уже отмечалось в обзоре нефтяного рынка, на котировки рискованных активов (включая акции) позитивно повлияли обнадеживающие комментарии по поводу перспектив американо-китайского торгового соглашения. Наиболее оптимистично ситуацию прокомментировал советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, который заявил, что, если переговоры будут успешными, Соединенные Штаты действительно могут отказаться от введения дополнительных таможенных пошлин для китайских экспортеров в декабре. При этом замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн подтвердил, что стороны уже достигли некоторого прогресса в ходе переговоров.

Между тем доллар США продолжает отыгрывать потери, понесенные на минувшей неделе, и дорожает относительно других мировых валют. Отчасти этому поспособствовало повышение доходности казначейских обязательств США, после того как британскому премьеру Борису Джонсону не удалось провести в парламенте голосование по согласованному с Брюсселем плану выхода страны из ЕС. Однако долго ждать не пришлось, и уже сегодня вечером британский парламент должен проголосовать по новому плану Brexit, предложенному правительством. Кроме того, британским депутатам предстоит до конца месяца утвердить сроки ускоренной реализации этого плана.

На момент написания данного комментария цены на золото отыгрывают вчерашние потери, вплотную приблизившись к отметке $1 490 за унцию. Тем не менее, на наш взгляд, более вероятно, что сегодня цены на золото пойдут вниз, т. к. высоки шансы на то, что британский парламент примет сегодня законопроект о Brexit, предложенный Борисом Джонсоном. Данные теханализа, представленные Reuters, указывают на то, что котировки золота склонны снижаться к отметке $1 456 за унцию — на это указывает нисходящий канал, который начал формироваться в первой половине сентября. Мы полагаем, что сегодня во второй половине сессии рынок золота может достичь минимума $1 480 за унцию.