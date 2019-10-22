Глядя на вчерашние торги, можно сказать, что их результат был вполне закономерен. Хотя многие еще в начале понедельника не сильно верили в столь хорошие результаты. Но все же по идее после сильной отчетности, которую мы увидели на прошедшей неделе, у инвесторов должна была появиться некоторая уверенность по крайней мере в ближайшем светлом будущем. А если к этому еще и добавить позитив от слов китайского вице-премьера Лю Хэ, сказанных в поддержку американо-китайских торговых переговоров, то вчерашний рост на рынке выглядит вполне закономерным.

К счастью, весь тот позитив, который накопился к началу торговой сессии, сохранился до самого вечера, и никто не внес деструктива в общую благостную картину. Все индексы выросли, выросли достаточно уверенно и на неплохих оборотах. И это, конечно, вселяет некоторые надежды на позитивное развитие событий в ближайшем будущем. А это может означать, что есть шансы увидеть нам достижение новых исторических максимумов, до которых осталось по индексу S&P500 менее 1%, по индексу NASDAQ — чуть более 2%, и, наконец, по наиболее отставшему от своих младших товарищей индексу Dow Jones (DJIA-30) — порядка 2,5%.

Кстати, одной из главных причин задержки в этом пути к вершинам индекса Dow Jones является продолжающаяся уже 3-й день подряд распродажа акций компании Boeing (BA, —3,76%). Распродажа эта вызвана все тем же — трудностями, связанными с повторной сертификацией стоящего с марта месяца самолета Boeing 737 MAX. За последние 3 дня акции компании упали более чем на 12% и достигли достаточно привлекательного уровня поддержки в районе 330 долларов. В принципе от этих уровней уже можно, наверное, эти акции и подбирать — без фанатизма, понемногу, но подбирать. С учетом того, что мы можем увидеть эти акции еще процентов на 10 пониже.

Главным же двигателем вчерашнего роста были акции крупнейших банков. Судя по всему, после некоторой паузы инвесторы вновь принялись покупать их акции, вдохновленные хорошей отчетностью, вышедшей на прошлой неделе. Только в среднем акции финансового сектора выросли вчера на 1,2%.

Что же касается отдельных акций, то главным героем безусловно стала компания Halliburton (HAL, +6,40%), чьи акции буквально улетели в космос после выхода отчетности до старта основной торговой сессии. Причем следует отметить, что некоторое время инвесторы раскачивались и как бы решали — стоит покупать эти акции или нет. По крайней мере на премаркете сразу после выхода отчетности котировки этих акций уходили даже в небольшой минус. Однако затем оптимизм вчерашнего дня все же победил, и акции начали стремительно расти в цене. Пожалуй, это типичное поведение инвесторов в настоящее время — нервное, неуверенное и чрезвычайно переменчивое.

Ожидания рынка 22 октября

Еще с утра казалось, а скорее даже была некоторая уверенность, что сегодня продолжится вчерашнее повышательное мини-ралли. Азиатские рынки все дружно отторговались в зеленой зоне и прибавили от 0,23% в Гоконге до 0,69% в Сингапуре. Китайский индекс Shanghai Composite подрос при этом на 0,5%. Эстафету с азиатских рынков подхватили было и европейцы. Однако здесь уже начались мелкие проблемы. Пока — действительно мелкие. Отчетность далеко не всех европейских компаний, вышедшая сегодня с утра, оказалась вдохновляющей и это немного расстроило европейских инвесторов. Так явно разочаровала отчетность одного из крупнейших производителей товаров для дома компании Reckitt Benckiser (RB), акции которого в ходе торгов теряют более 3% своей капитализации. Однако распродажей пока все же не пахнет. Скорее участники рынка на данный момент просто не определились куда же им все же пойти — вверх или вниз. Особенно хорошо это видно на поведении фьючерсов на основные американские индексы, где в течение первой половины дня котировки, носимые ветром, дующим в головах инвесторов, уже несколько раз переходили из плюса в минус и обратно. Поэтому сегодня общий тренд на торгах будет прежде всего определяться данными корпоративной отчетности тех компаний, которые опубликуют ее до начала торгов. А здесь есть на что посмотреть. Это McDonald’s (MCD) и Biogen (BIIB), Procter & Gamble (PG) и (Lockheed Martin), а также целый ряд более мелких компаний.

Кроме этого, в 17-00 появятся достаточно важные макроэкономические данные о продажах домов на вторичном рынке. Аналитики здесь ожидают небольшого снижения. Но именно небольшого! Но надо помнить, что по факту данные по рынку недвижимости очень часто преподносят сюрпризы — причем не всегда позитивные. И поэтому в это время надо быть в любом случае настороже.

И все же думается, что сегодня особых треволнений на рынке не будет. Вчерашний хайп, конечно, уляжется, но в целом осторожный оптимизм будет сохраняться. И поэтому участники рынка пока вряд ли откажутся от мысли все же доползти до исторических максимумов и окопаться на достигнутых высотах. А там глядишь, еще какой-нибудь позитивчик прилетит.

И в конце концов не стоит забывать, что через неделю 30 октября состоится очередное заседание FOMC ФРС США, где будет принято еще одно решение о снижении ставки. По крайней мере, на данный момент в этом уверены 93,5% участников рынка, исходя из текущих котировок фьючерсов на индекс вероятности изменения ставки, торгуемого в Чикаго на бирже CME. И это тоже в свою очередь безусловно должно будет поддержать рынок. Так что неспеша, но мы все же ползем наверх, и шансы заработать еще на некотором росте есть.