Х5 отчиталась за 3-й квартал хуже наших ожиданий, показатель EBITDA составил 29,9 млрд руб., что на 15% хуже прогноза, а прибыль сократилась до 7,5 млрд, мы прогнозировали 9,5.

Отдельные расходы росли опережающими темпами к выручке. Торговая площадь увеличилась на 13,9%, сопоставимые продажи на 3,9%, в том числе, за счет роста среднего чека на 2,1%. При этом, расходы на персонал (44% всех операционных расходов) увеличились на 17%, на аренду на 13%. Есть и положительные достижения: компания сократила расходы на обслуживание долга на фоне снижения его размера и средневзвешенной ставки.

Тем не менее, мы полагаем, что по итогам года компания выйдет на прибыль 39-41 млрд руб., поскольку в 4 квартале удастся улучшить эффективность. Это связано с сезонным фактором, низкой инфляцией, ростом сети. Прогноз по динамике акций, равный рыночному – 2054 руб., также сохраняем до конца года.