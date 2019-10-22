Во вторник, 22 октября, российский фондовый рынок подрастает вслед за остальными мировыми торговыми площадками: индекс Мобсиржи и РТС прибавляют по 0,8%, в то время как азиатские индексы завершили день с результатом +0,2-1,1%, а европейские – прибавляют 0,1-0,5%.

Сегодняшний оптимизм обусловлен окрепшей уверенностью глобальных инвесторов в позитивном исходе согласования промежуточного соглашения США с Китаем, а также большей продуктивности текущего торгового диалога сторон.

Рынки крайне воодушевило заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США может отменить введение новых импортных пошлин на китайские товары с 15 декабря, если переговоры по первой сделке пройдут успешно. При этом комментарии министра торговли США Уилбура Росса о том, что «качество» соглашения важнее срока его заключения, осталось без внимания. Что важно, заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчен также отметил готовность к диалогу и решению имеющихся проблем, поскольку, как уже неоднократно наблюдалось, не всегда оценка Вашингтоном происходящего совпадает с оценкой Пекина.

Тем не менее даже ожидания торгового соглашения не отменяют важности предстоящей публикации экономической статистики и финансовых отчетов корпораций за 3 квартал года. Наибольшее значение для инвесторов буду иметь данные по октябрьским индексам деловой активности США, а также сентябрьские продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и товаров длительного пользования, поскольку они являются наиболее яркими индикаторами текущего состояния американской экономики. К данным по Китаю будет проявлен не меньший интерес, особенно после того как в сентябре китайские власти удвоили в месячном выражении инвестиции в основные средства. Объем вложений составил больше половины всех средств, одобренных на 3 квартал, что указывает на усиление экономических стимулов со стороны властей и должно найти отражение в новой макростатистике.

На российском рынке сегодня наибольший рост показывают «голубые фишки»: Газпром (+2%), Сбербанк преф (+1,7%), Татнефть преф (+1,7%), Норникель (+1,3%), Лукойл (+0,7%), что может указывать на приток средств иностранных инвесторов на волне повышения аппетита к риску.