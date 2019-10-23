Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены ускорили темпы падения и теряют порядка 1% после неспособности накануне закрепиться выше психологически важных отметок (60 долл для Brent и 55 долл для WTI), а также данных Американского института нефти об очередном увеличении запасов “черного золота”. Отчет Минэнерго США в среду, согласно средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти примерно на 3 млн баррелей – негативно для цен.

Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%. С технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и находятся под давлением линии нисходящего тренда, берущей начало в начале сентября. Ближайшие важные сопротивления для цен – 1500, 1510 и 1525 долл – отскок вниз будет говорить о перспективе возвращения к локальным минимумам, в район 1480 долл и 1465 долл. Стоит отметить, впрочем, что сильной склонности к снижению по золоту также не наблюдается – котировки на данный момент скорее находятся в фазе консолидации.