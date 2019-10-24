По итогам торгов 23 октября индекс МосБиржи вырос на 0,69%, до уровня 2821,58 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,35% до 1392,47 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI вырос с 17,65 до 18,12 пунктов, что является низкими уровнями значений. Недельная инфляция в России, наконец, выросла до 0,1%. Но годовые темпы роста потребительских цен продолжают стремительно замедляться. На заседании Банка России в пятницу, вероятно, будет принято решение о снижении базовой ставки еще на 0,5%. Во всяком случае, рынок ОФЗ это уже заложил. Сезон квартальных отчетов и операционных результатов на российском рынке продолжается, но вчера мы наблюдали некоторую паузу в публикациях. В рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место, почти догнав Австрию. В среду на российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «Сургутнефтегаз» АО (+9,38%), «Сургутнефтегаз» АП (+2,72%), «Транснефть» АП (+2,69%), ЛУКОЙЛ (+1,97%). Хуже рынка выглядели акции «М.Видео» (-3,94%), «Россети» АО (-2,46%), X5 Retail Group (-2,03%), «Распадской» (-1,51%). Активность торгов оазалась рекордной за месяц, по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 61,0 млрд рублей.

Рубль показал некоторое ослабление от уровня сопротивления 63,5. При этом с точки зрения основных факторов фундаментально российская валюта не выглядит дорогой. Среднесрочный тренд на укрепление курса российской валюты пока сохраняется. К вечеру среды пара USD/RUB на глобальных торгах выросла на +0,29% до 63,8925, пара EUR/RUB выросла на +0,38% до 71,1256.

«Осеннее окно» для размещений рублевых облигаций продолжает оставаться открытым. На размещения активно и успешно выходят как эмитенты рублевых облигаций, так и российских еврооблигаций. Финальные ориентиры купонов при закрытии книг стабильно оказываются ниже нижней границы изначальных ориентиров доходности. Из крупных выпусков сегодня рынок ждет открытия книги Томской области, «Гидромашсервиса», «МРСК Урала» и АФК «Система». Спрос в рублевых облигациях продолжает оставаться очень сильным.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Первая оценка ВВП Южной Кореи по итогам III квартала показала рост на +2,0% г/г (ждали +2,1% г/г). Предварительный (flash) индекс настроений менеджеров по закупкам (PMI) Японии в производстве показал снижение до 48,5 пунктов, индицировав опасность замедления промышленного производства. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на —0,17% (3864,37 пункта). Японский индекс Nikkei225 растет до отметки 22750,6 пунктов (+0,55%), гонконгский Hang Seng растет на +0,62% (26731,8 пунктов).

Фондовые индексы в США после двух недель роста вышли на формацию «стена страха» – медленным, почти незаметным ежедневным приростом непосредственно под уровнями исторических максимумов. Индекс S&P500 пересек вверх уровень 3000 пунктов, опять создав звучный инфоповод. Кроме китайской темы, рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне. США выбрали Northrop Grumman для разработки нового ядерного оружия. Квартальная выручка Hasbro оказалась хуже прогнозов из-за слабого спроса. По итогам дня DJIA вырос на +0,17% до 26833,95 п., S&P 500 вырос на +0,28% до 3004,52 п., NASDAQ Composite вырос на +0,19% до 8119,79 п. Индекс опционной волатильности VIX снизился с 14,46 до 14,01 пунктов.

Цены на нефть марки Brent вчера показали неплохой рост на +2,46% на хороших данных по запасам в США. Аналитики ждали рост запасов в штатах на +2,2 млн баррелей за неделю. При этом днем ранее API выдавала информацию о росте на +4,5 млн. В итоге Минэнерго США представило данные о снижении запасов «черного золота» на —1,7 млн баррелей, что стало сюрпризом для рынка. Впрочем, форвардная кривая Brent все еще показывает высокую бэквордацию на ближнем конце кривой, и сохраняются опасения заметного профицита «черного золота» в I полугодии 2020 года, что является фактором давления на цены. К 9:15 мск Brent — $61,02 (-0,25%), WTI — $55,65 (-0,57%), золото — $1491,15 (-0,05%). Цены на медь на LME в среду выросли на +1,08% до 5881, никель подрос на +0,55% до 16590.

Индекс доллара вчера снизился на —0,04% до 97,491 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,759%. Впрочем, наблюдается начало тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:30 мск пара EUR/USD — $1,1133 (+0,04%), GBP/USD — $1,2921 (+0,05%), USD/JPY – 108,6 (-0,07%).