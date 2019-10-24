Принимая во внимание устойчивость тренда на замедление инфляции (3.79% г/г на 21 октября) на фоне низких инфляционных рисков из-за слабого потребительского спроса, хорошего урожая и успешности правительственных мер по регулированию цен на бензин, мы пересмотрели наш прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4.1% г/г до 3.6% г/г и с 3.8% г/г до 3.6% г/г на конец 2020 года.

На этом фоне, для Банка России открывается намного больше пространства для снижения ключевой ставки. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 75 бп в этом году (-50 бп на заседании завтра) и дальнейшей подстройки монетарной политики в 2020 году (SGe: 5.75% на конец 2020 года). Дополнительными аргументами в пользу смягчения политики выступают заявления Минфина о желании координировать траты ФНБ с Банком России, а также устойчивость рубля к внешней волатильности.

Тем не менее, мы ожидаем, что уже в 2021 года инфляция имеет стимулы ускориться до 4.5% г/г на фоне оживления экономики и роста бюджетных трат, что потребует от Банка России корректировки политики в сторону ужесточения (SGe: ключевая ставка 6.25% на конец 2021 года).

Для рубля в конце 2019 и 1п’20 складываются благоприятные условия. Мы ожидаем сокращение оттока капитала из экономики на фоне повышенного спроса на портфельные инвестиции, что, по нашим оценкам, позволит паре USD/RUB сохранить позиции у отметки 63.5 в 4к’19, сезонно укрепить позиции до 63.0 в 1к’20 и взять тренд на плавное ослабление к 64.0 в 2к’20.